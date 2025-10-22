ETV Bharat / state

लखनऊ रेजीडेंसी में फिर गूंजने लगी 1857 गदर की दास्तां, लाइट एंड साउंड शो में दिखाया जा रहा नवाबों का इतिहास

लखनऊ : रेजीडेंसी में फिर तोप के गोले, घोड़ों की टापें, मीना बाजार के हंसी-ठहाके, गोलियों की आवाज सुना देगी. जिससे 1857 गदर की यादें ताजा होंगी. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग लखनऊ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रेजीडेंसी में फिर से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दर्शक न केवल रेजीडेंसी के इतिहास से परिचित होंगे, बल्कि वे उस दौर की संघर्ष गाथा और साहसिक घटनाओं को भी अनुभव कर सकेंगे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी. यह शो शाम 6:00 बजे से आयोजित किया जा रहा है. शुरुआत के कुछ दिनों तक पर्यटक निःशुल्क आनंद ले सकेंगे. इसके बाद कुछ शुल्क लिया जाएगा.

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, पर्यटन विभाग का उद्देश्य रेजीडेंसी में आयोजित इस शो के माध्यम से हर आयु वर्ग के लोगों को इतिहास से जोड़ना है. यहां आने वाले पर्यटक अपने परिवार के साथ शो का आनंद ले सकते हैं. यह कार्यक्रम विशेष रूप से बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहेगा. रेजीडेंसी की ऐतिहासिक इमारतें आज भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देती हैं. दीवारों पर आज भी गोलियों और तोप के गोले के निशान उस बलिदान और वीरता की कहानी सुनाते हैं, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी.