ETV Bharat / state

लखनऊ रेजीडेंसी में फिर गूंजने लगी 1857 गदर की दास्तां, लाइट एंड साउंड शो में दिखाया जा रहा नवाबों का इतिहास

लाइट एंड साउंड शो शाम 6 बजे से होगा. शुरुआत के दिनों में फ्री में एंट्री मिलेगी. इसके बाद कुछ शुल्क लिया जाएगा.

लखनऊ रेजीडेंसी में लाइट एंड साउंड शो.
लखनऊ रेजीडेंसी में लाइट एंड साउंड शो. (Photo Credit; Tourism Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : रेजीडेंसी में फिर तोप के गोले, घोड़ों की टापें, मीना बाजार के हंसी-ठहाके, गोलियों की आवाज सुना देगी. जिससे 1857 गदर की यादें ताजा होंगी. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग लखनऊ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली विरासत को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रेजीडेंसी में फिर से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दर्शक न केवल रेजीडेंसी के इतिहास से परिचित होंगे, बल्कि वे उस दौर की संघर्ष गाथा और साहसिक घटनाओं को भी अनुभव कर सकेंगे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी. यह शो शाम 6:00 बजे से आयोजित किया जा रहा है. शुरुआत के कुछ दिनों तक पर्यटक निःशुल्क आनंद ले सकेंगे. इसके बाद कुछ शुल्क लिया जाएगा.

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, पर्यटन विभाग का उद्देश्य रेजीडेंसी में आयोजित इस शो के माध्यम से हर आयु वर्ग के लोगों को इतिहास से जोड़ना है. यहां आने वाले पर्यटक अपने परिवार के साथ शो का आनंद ले सकते हैं. यह कार्यक्रम विशेष रूप से बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहेगा. रेजीडेंसी की ऐतिहासिक इमारतें आज भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देती हैं. दीवारों पर आज भी गोलियों और तोप के गोले के निशान उस बलिदान और वीरता की कहानी सुनाते हैं, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी.

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस अभिनव पहल के माध्यम से न केवल लखनऊ की ऐतिहासिक रेजीडेंसी को पुनर्जीवित किया है, बल्कि राज्य में सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा और दिशा दी है.

यह भी पढ़ें : यूपी में हर महीने 6 हजार रुपये कमाने का मौका दे रही सरकार, गोवर्धन पूजा पर CM योगी ने योजना के बारे में बताया

TAGGED:

LIGHT AND SOUND SHOW IN LUCKNOW
LUCKNOW RESIDENCY
LUCKNOW NEWS
रेजीडेंसी में लाइट एंड साउंड शो
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.