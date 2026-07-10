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अलीगढ़ में क्या बड़ी अनहोनी का इंतजार? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सोसायटी-होटलों में दौड़ रहीं लिफ्टें

रसिक अपार्टमेंट हादसे के बाद जब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा विभाग ने शहर की जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. मैरिस रोड, सेंटर प्वाइंट, रामघाट रोड सहित कई प्रतिष्ठित होटल, मॉल और कमर्शियल भवनों में लिफ्ट तो चल रही थीं, लेकिन उनके पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. कई स्थानों पर केवल AMC (Annual Maintenance Contract) के कागज दिखाए गए, जबकि पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिखा सके.

लखनऊ की आग ने भी चेताया अभी अलीगढ़ इस हादसे से उबर नहीं पाया था कि लखनऊ के अलीगंज में तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने 15 छात्रों की जान ले ली. जांच में सामने आया कि इमारत में केवल एक संकरा रास्ता था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और फायर एनओसी भी नहीं ली गई थी. इससे साफ हुआ कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी केवल एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है.

बीते 30 मई 2026 को रामघाट रोड स्थित रसिक अपार्टमेंट में हुआ दर्दनाक हादसा इसी लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है. वहां 58 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर हरिओम वर्मा एक क्लाइंट से मिलने पहुंचे थे. लिफ्ट ऊपर फंसी हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते ग्राउंड फ्लोर पर उसका दरवाजा खुल गया. सुरक्षा लॉक फेल होने के कारण वे अनजाने में सीधे लिफ्ट शाफ्ट में गिर गए. इसी बीच ऊपर अटकी लिफ्ट तेजी से नीचे आ गिरी और वे उसकी चपेट में आ गए. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. इस हादसे से शहरभर की लिफ्ट सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत सबसे सामने आ गई.

अलीगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनके पास न तो वैध कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है और न ही लिफ्ट फिटनेस सर्टिफिकेट. हद तो यह है कि कई भवनों में फायर एनओसी तक नहीं है. इसके बावजूद रोजाना हजारों लोग इन इमारतों में आते-जाते हैं और अनजाने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.

अलीगढ़ में बड़ी अनहोनी का इंतजार! बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सोसायटियों और होटलों में दौड़ रही हैं लिफ्टें, सुरक्षा ताक पर (Video Credit; ETV Bharat)

अलीगढ़ : क्या आप जिस बहुमंजिला इमारत या आलीशान होटल की लिफ्ट में कदम रख रहे हैं, वह सुरक्षित है? अलीगढ़ से आई एक ताजा प्रशासनिक सर्वे रिपोर्ट ने इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. शहर की गगनचुंबी इमारतों, आवासीय सोसायटियों और होटलों में लगी लिफ्टें अब आम जनता के लिए 'टाइम बम' साबित हो सकती हैं. विद्युत सुरक्षा विभाग और एडीए (Aligarh Development Authority) की संयुक्त जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि शहर की अधिकांश लिफ्टों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है. इतना ही नहीं, सराय एक्ट के तहत पंजीकृत शहर के 33 नामचीन होटलों की लिफ्टों में भी गंभीर तकनीकी कमियां पाई गई हैं, जिनके खिलाफ अब कड़े एक्शन की तैयारी है. आइए जानते हैं कि कैसे अलीगढ़ में सुरक्षा मानकों को ठेंगा दिखाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है. पेश है मनीष चौहान के संपादन में आलोक सिंह की विशेष रिपोर्ट

2000 से अधिक इमारतें रडार पर



अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने बताया कि पिछले 10 साल में बने भवनों की समीक्षा की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे भवन मिले हैं, जिन्होंने निर्माण पूरा होने के बाद भी कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि करीब 2000 व्यावसायिक भवन चिन्हित किए गए हैं, जहां गंभीर अनियमितताएं मिली हैं. सभी को नोटिस दिया गया है, अगर निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला तो सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने कहा कि अलीगढ़ में हुए लिफ्ट हादसे और लखनऊ के अग्निकांड के बाद अब प्राधिकरण व्यापक कार्रवाई करने जा रहा है. इसके तहत शहर की उन सभी इमारतों की जांच की जाएगी, जिनमें कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या सरकारी दफ्तर चल रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी निर्माण से पहले प्राधिकरण से नक्शा पास कराना जरूरी है. इसके साथ ही, निर्माण पूरा होने पर वहां किसी भी तरह की व्यावसायिक या आवासीय गतिविधि शुरू करने से पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना भी आवश्यक है.

यहां नहीं मिले दस्तावेज (Photo Credit; ETV Bharat)

उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले 10 साल के आंकड़ों का विश्लेषण और सर्वे किया गया है, जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं. बड़ी संख्या में भवन स्वामियों ने निर्माण पूरा होने के बाद भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है. इस सर्वे में शहर के सभी होटल, अस्पताल और कमर्शियल इमारतें शामिल हैं. खास कर उन भवनों की बारीकी से जांच की जा रही है, जहां कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है.

उपाध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी ने उनकी अध्यक्षता में एक संयुक्त टीम गठित की है, जो इस पूरे डेटाबेस को तैयार कर रही है. डेटा तैयार होने के बाद सभी डिफॉल्टरों के साथ एक बैठक की जाएगी और उन्हें नियमों व गाइडलाइंस का पालन करने के कड़े निर्देश दिए जाएंगे. उसके बाद अगर 10 दिन के भीतर भवन स्वामियों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है, तो अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में शहर के भीतर नियमों को ताक पर रखकर बनाई गईं ऐसी करीब 2000 व्यावसायिक इमारतें चिन्हित की गई हैं, जो पूरी तरह से अवैध हैं. ये सभी इमारतें सड़कों की नियत चौड़ाई के मानकों के विपरीत खड़ी हैं.

लिफ्ट में क्या होना जरूरी है (Photo Credit; ETV Bharat)

होटल एसोसिएशन ने माना बेहद जरूरी है रखरखाव



अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मानव महाजन ने कहा कि लिफ्ट का AMC केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का विषय है. सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि लिफ्ट के रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि प्राइवेट भवन, सरकारी भवन, अपार्टमेंट, शोरूम या बैंक हो, जहां भी लिफ्ट लगी है, उसका AMC अवश्य कराएं. इसमें कोई कोताही न बरती जाए. यह विषय विद्युत सुरक्षा निदेशालय से भी जुड़ा हुआ है. उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी देखना चाहिए. मानव महाजन ने यह भी कहा कि अगर हमारे किसी भी भवन में लिफ्ट लगी है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी की जान लेने का कारण न बने.

आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाए गंभीर आरोप



आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव का आरोप है कि कई मामलों में केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, जबकि कई इमारतों में फायर एनओसी तक नहीं है. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में आप जितनी भी शिकायतें करिए वह केवल नोटिस जारी करने के बाद वसूली करते हैं और मामले को दबा देते हैं. जब कहीं कोई हादसा होता है या घटना घट जाती है तो अलीगढ़ का प्रशासन आंखें खोलता है, लेकिन कवायद दो-चार दिन ही होती है, जैसे ही मामला ठंडा होता है, व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौट आती है. बताया कि जेल रोड पर मैनर अपार्टमेंट बने हैं. वहां 7 से 8 लिफ्ट लगी हैं. अग्निशमन विभाग से इन पर कोई NOC नहीं है. अधिकारी केवल करप्शन में डूबे हैं.

कार्रवाई का मीटर (Photo Credit; ETV Bharat)

अलीगढ़ में कब-कब लिफ्ट हादसे के शिकार हुए लोग

10 नवंबर 2014 - रामघाट रोड स्थित गायत्री रॉयल होम अपार्टमेंट में तत्कालीन विधायक राकेश सिंह के पिता राजपाल सिंह की लिफ्ट डक्ट में गिरकर मौत हो गई.

रामघाट रोड स्थित गायत्री रॉयल होम अपार्टमेंट में तत्कालीन विधायक राकेश सिंह के पिता राजपाल सिंह की लिफ्ट डक्ट में गिरकर मौत हो गई. 17 दिसंबर 2022 - निर्माणाधीन रसिक टावर में सामग्री ढोने वाली लिफ्ट गिरने से एक मजदूर की मौत और चार घायल हुए थे.

16 दिसंबर 2024 - केके अस्पताल की लिफ्ट बीच मंजिल में फंस गई थी और कई लोग अंदर फंस गए थे.

30 मई 2026 - रसिक अपार्टमेंट हादसे में हरिओम शर्मा की मौत.





कागजों में सिमटकर रह गए नियम!



उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में 'लिफ्ट एवं एस्केलेटर सुरक्षा अधिनियम' लागू किया था, जिसके तहत लिफ्ट पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणन, एएमसी, मेंटेनेंस लॉग बुक, इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, बीमा और साल में दो बार मॉक ड्रिल जैसे कड़े हैं. इसके अवाला किसी भी दुर्घटना की स्थिति में भवन स्वामी के लिए 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है. इन नियमों के बावजूद, शहर के अधिकांश अपार्टमेंट और वाणिज्यिक भवन इन मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं. कई स्थानों पर न तो चेतावनी बोर्ड लगे हैं और न ही आपातकालीन सुरक्षा उपकरण काम कर रहे हैं. यहां तक कि पंजीकरण के नियमों को भी पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है.

हादसे रोकने के नियम (Photo Credit; ETV Bharat)

फिलहाल रसिक अपार्टमेंट में हुई मौत एक चेतावनी है, तो लखनऊ का अग्निकांड दूसरी चेतावनी है. इसके बावजूद अगर बिना फिटनेस प्रमाणपत्र, बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और बिना फायर सुरक्षा के बहुमंजिला इमारतें चलती रहीं तो अगली बड़ी दुर्घटना कब हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इसलिए संबंधित विभागों को अब केवल नोटिस जारी करने के बजाय व्यापक सुरक्षा ऑडिट, नियमित निरीक्षण, दोषियों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ भवनों का नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की जिंदगी का है, जो हर दिन इन इमारतों और लिफ्टों पर भरोसा करते हैं.

जनता की सुरक्षा के लिए: क्या आपकी सोसाइटी, ऑफिस या स्थानीय मॉल की लिफ्ट में भी सुरक्षा कमियां हैं? डरें नहीं, इसकी शिकायत तुरंत एडीए (ADA) या विद्युत सुरक्षा विभाग के पोर्टल पर दर्ज कराएं. सजग रहें, सुरक्षित रहें.

पाठकों से संवाद: आपको क्या लगता है, लिफ्ट हादसों के लिए बिल्डर्स और मालिकों पर सिर्फ जुर्माना लगना चाहिए या सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें."

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