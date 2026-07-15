मेरठ स्पोर्ट्स सिटी की लिफ्ट फंसी; 15 मिनट तक अटकी रहीं सांसें, ट्रैफिक सिपाही बने देवदूत
लोगों ने बताया कि लिफ्ट के रुकते ही पंखे बंद हो गए और भयंकर उमस के कारण पसीना बहने लगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 9:29 AM IST
मेरठ: मोदीपुरम की सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी (एफ-वन टॉवर) में मंगलवार रात बड़ा हादसा टल गया. बिजली गुल होने और जनरेटर बंद होने के कारण टॉवर की एकमात्र चालू लिफ्ट अचानक बीच रास्ते में अटक गई. लिफ्ट के अंदर एक महिला, उनके पति और बच्चे समेत कुल 5-6 लोग मौजूद थे, जो करीब 15 मिनट तक दमघोंटू माहौल में फंसे रहे.
मेरठ स्थित मोदीपुरम की सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी (एफ-वन टॉवर) में बिजली गुल होने और जनरेटर बंद होने के कारण टॉवर की लिफ्ट अचानक बीच रास्ते में अटक गई. लिफ्ट के अंदर 5-6 लोग मौजूद थे. इस घटना के बाद पूरी सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई. मेंटेनेंस टीम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लिफ्ट में फंसे लोगों में जय सिंह भदौरिया, उनकी पत्नी राधा, बेटा पार्थ और एक अन्य परिवार शामिल था.
लिफ्ट रुकने के कुछ ही मिनटों बाद जब अंदर उमस बढ़ी और पूरी तरह अंधेरा छा गया, तो अंदर मौजूद महिला और बच्चे घबरा गए और जोर-जोर से रोने-चिल्लाने लगे. उस वक्त पास ही तैनात ट्रैफिक पुलिस के सिपाही विनीत और राकेश कुमार ने जब महिला के रोने और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वह बिना वक्त गंवाए तुरंत एफ-वन टॉवर की तरफ दौड़े.
पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत सोसाइटी के सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय निवासियों को इकट्ठा किया. सभी ने मिलकर संयुक्त प्रयास से कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. सोसाइटी के निवासियों ने मेंटेनेंस विभाग की घोर लापरवाही पर कड़ा आक्रोश जताया है.
टॉवर की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी कमियां सामने आई हैं. इस 14 मंजिला एफ-वन टॉवर में कुल 206 फ्लैट हैं. यहां दो लिफ्ट लगी हैं, लेकिन इनमें से एक लिफ्ट पिछले कई महीनों से पूरी तरह खराब पड़ी है.
इस वजह से पूरे टॉवर के लोगों का भार इसी एकमात्र चालू लिफ्ट पर था. निवासियों का आरोप है कि लिफ्ट में ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD), इमरजेंसी लाइट और पर्याप्त वेंटिलेशन (हवा की व्यवस्था) जैसी बुनियादी और अनिवार्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं हैं.
बिजली जाने के बाद कुछ देर जनरेटर चला, लेकिन जैसे ही जनरेटर में खराबी आई या उसे बंद किया गया, लिफ्ट बिना किसी सुरक्षा अलार्म या बैकअप के वहीं जाम हो गई.
लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकली राधा और अन्य लोगों ने बताया कि लिफ्ट के रुकते ही पंखे बंद हो गए और भयंकर उमस के कारण पसीना बहने लगा. लिफ्ट में जरा भी रोशनी न होने के कारण बच्चे बेहद डर गए थे.
निवासियों का कहना है कि अगर समय रहते ट्रैफिक पुलिस के जवान और स्थानीय लोग सक्रियता नहीं दिखाते, तो उमस और ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी.
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