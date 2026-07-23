लखनऊ में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में 9वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, 4 मजदूर बेसमेंट में गिरकर घायल
सभी मजदूर बिहार के रहने वाले, अस्पताल में भर्ती, हालत खतरे से बाहर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 4:16 PM IST
लखनऊ: महानगर थाना क्षेत्र के विज्ञानपुरी स्थित निर्माणाधीन इमारत में गुरुवार सुबह लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया. 9वीं मंजिल पर लिफ्ट डक्ट में प्लास्टर कर रहे बिहार, समस्तीपुर के 4 मजदूर लिफ्ट समेत बेसमेंट में गिरकर घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने सभी को खतरे से बाहर बताया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चारों मजदूर लिफ्ट के अंदर खड़े होकर प्लास्टर कर रहे थे. इसी दौरान अचानक लिफ्ट का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे 9वीं मंजिल से नीचे बेसमेंट में जा गिरे. धमाके जैसी तेज आवाज सुनते ही निर्माण स्थल पर चीख-पुकार और भारी अफरातफरी मच गई. साथी मजदूरों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी. सूचना मिलते ही महानगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बेसमेंट से सभी चारों घायल मजदूरों को बाहर निकाला और तत्काल पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया.
डीसीपी सेंट्रल, लखनऊ विक्रांत वीर के मुताबिक, हादसे में घायल हुए 4 मजदूरों में से 3 को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 1 मजदूर को मामूली चोटें लगी है. डॉक्टरों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से सभी मजदूरों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. सभी घायल सभी समस्तीपुर, बिहार के निवासी हैं, जिनमे छोटू कुमार (28 वर्ष) पुत्र चंदेश्वर राय, सुरेन्द्र कुमार (45 वर्ष) पुत्र जागेश्वर राय, निक्कू (24 वर्ष) पुत्र बृजमोहन व मोनू (25 वर्ष) है.
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शालीमार गैलेंट विज्ञानपुरी में हुए इस हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है कि लिफ्ट का तार टूटा था या कोई अन्य तकनीकी खराबी आई थी. मौके पर अन्य सभी मजदूर सुरक्षित हैं. पुलिस द्वारा सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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