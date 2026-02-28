ETV Bharat / state

भोपाल की चिनार ड्रीम सिटी में लिफ्ट गिरी, दो गंभीर रूप से घायल, सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल

भोपाल की चिनार ड्रीम सिटी में लिफ्ट गिरी ( Etv Bharat )

भोपाल : शहर के चिनार ड्रीम सिटी परिसर में लगी लिफ्ट गिरने से दो रहवासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. लिफ्ट गिरते ही परिसर जोरदार आवाज आई, जिससे हड़कंप मच गया, परिसर में मौजूद लोगों ने अपनी सूझबूझ से घायलों को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है,जहां उनका इलाज जारी है. दूसरी और चिनार ड्रीम सिटी में दूसरी बार हुए लिफ्ट हादसे ने रहवासियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं. मेंटेनेंस नहीं होने से हुआ हादसा, दो रहवासी घायल भोपाल के मिसरोद इलाके में स्थित चिनार ड्रीम सिटी में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है. रहवासियों के लिए लगी लिफ्ट गिरने से एक रहवासी का पैर भी टूट गया है. बताया जा रहा है की लिफ्ट का रखरखाव लंबे समय से नहीं हुआ था, जिस कारण ये हादसा हुआ. हादसे के बाद से लोग लिफ्ट का उपयोग करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लिफ्ट अचानक तेज झटके के साथ नीचे आ गिरी, जिससे उसमें मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए और घायल हो गए. मेंटेनेंस नहीं होने से हुआ हादसा (Etv Bharat) पहले भी हो चुकी ऐसी ही घटना