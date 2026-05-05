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दिल्ली में लीगल मेट्रोलॉजी में लाइफटाइम लाइसेंस की शुरुआत, जानें क्या होंगे इसके फायदे

अब एक बार लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे अधिकृत अधिकारी की ओर से रद्द नहीं किया जाता.

दिल्ली सरकार में उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
दिल्ली सरकार में उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2026 at 7:54 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने वजन और माप सेक्टर में एक बड़ा सुधार किया है. यह सुधार दिल्ली की डिरेगुलेशन एक्सरसाइज 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है. इस सुधार के तहत, उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2011 में बदलाव किया जा रहा है. अब लाइसेंस देने से पहले फिजिकल साइट इंस्पेक्शन की जरूरत खत्म कर दी गई है और लाइसेंस सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किए जाएंगे. इससे कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी.

दिल्ली अब एक ऐसे शासन मॉडल की ओर बढ़ रही है जो सुधारों पर आधारित और उद्योग की जरूरतों के अनुसार काम करने वाला है. ईमानदार कारोबारियों को बार-बार की जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहिए. सिरसा ने कहा कि वर्तमान में वजन और माप विभाग के अंतर्गत दिल्ली में 600 से अधिक सक्रिय व्यवसाय काम कर रहे हैं, जिनमें 154 मैन्युफैक्चरर्स, 421 डीलर्स और 24 रिपेयरर्स शामिल हैं. इस सुधार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लाइसेंस के रिन्यूअल को खत्म करना है. अब एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे कंट्रोलर या अधिकृत अधिकारी की ओर से रद्द या निलंबित नहीं किया जाता. इससे कारोबारियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे और उन्हें काम में स्थिरता मिलेगी. इसके अलावा, नियमों के तहत फॉर्म, शेड्यूल और रजिस्टर में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया नई सरल व्यवस्था के अनुरूप हो सके.

जल्द ही नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी में सरकार: उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है प्रक्रिया को आसान बनाना, भरोसा बढ़ाना और ऐसा सिस्टम बनाना जो विकास को बढ़ावा दे और जवाबदेही भी सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि यह सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के विजन के अनुरूप है, जिसमें बेहतर गवर्नेंस और कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है. अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर और डिजिटल सिस्टम अपनाकर हम अपने कारोबारियों के लिए एक आसान और पारदर्शी माहौल बना रहे हैं. यह विकसित दिल्ली के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार बहुत जल्द एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे वेरिफिकेशन और अन्य सेवाएं पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और आसान हो जाएंगी.

क्या है मेट्रोलॉजी: माप विज्ञान, मापन का विज्ञान है, जिसमें इकाइयों, मानकों और सटीकता का सैद्धांतिक और व्यावहारिक निर्धारण शामिल है. यह विनिर्माण, विज्ञान और दैनिक जीवन में स्थिरता, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुरेखणीयता सुनिश्चित करता है, और एसआई प्रणाली जैसी मानकीकृत इकाइयों की स्थापना करता है. यह सटीकता की गारंटी देने के लिए वैज्ञानिक, औद्योगिक और कानूनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है.

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