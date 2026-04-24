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अहिरन नदी के अस्तित्व पर संकट, कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा और आसपास के इलाकों की है जीवन रेखा

उजियार पटेल ने बताया कि जहां से पाइपलाइन के जरिए पानी लिया जाता है, वहां पहले जल स्तर काफी अच्छा था. हम ऊपर से ही पानी भरकर ले जाते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पा रहा है. पता नहीं आने वाले और कितने साल तक नदी साथ देगी. अब तो इसके सूखने का खतरा है. 10 साल या 15 साल, कितने साल यह नदी उपलब्ध रहेगी, नहीं कह सकते.

स्थानीय निवासी उजियार पटेल कहते हैं कि बाढ़ और अवैध उत्खनन के कारण नदी का स्तर काफी नीचे चला गया है. पहले तो ऊपर से ही पानी लेकर हम निस्तार कर लेते थे. आसपास के खेतों की सिंचाई भी कर लेते थे. लेकिन अब निस्तार और सिंचाई दोनों ही मुश्किल हो गई है.

कोरबा : कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा और आसपास के इलाकों की जीवन रेखा अहिरन नदी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. अहिरन जीवन दायिनी हसदेव नदी की प्रमुख सहायक नदी है. बीते एक दशक में प्रदूषण की मार और अवैध उत्खनन के कारण अहिरन नदी काफी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है.

अहिरन नदी का जलस्तर गिरा (ETV BHARAT)

कोयला मजदूर कामगार संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष और एसईसीएल के अधीन कार्यरत दर्शन सिंह चावला कहते हैं कि अवैध उत्खनन के कारण आज अहिरन नदी का अस्तित्व खतरे में है. यहां बड़े पैमाने पर बेतरतीब तरीके से उत्खनन किया जा रहा है. उत्खनन अवैध है, इसलिए शासन को भी इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है. प्रशासन का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है.

अहिरन नदी का बुरा हाल (ETV BHARAT)

फिल्टर प्लांट के लिए भी पानी लेने में परेशानी

एसईसीएल द्वारा कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा के सरकारी आवासों में इसी नदी से पानी लेकर जलप्रदाय किया जाता है. अहिरन नदी से फिल्टर प्लांट द्वारा पानी लिया जाता है. फिर इसे घरों में सप्लाई किया जाता है. जिस स्थान पर फिल्टर प्लांट की पाइपलाइन नदी में उतारी गई है, वहां का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है. कुछ समय पहले पाइप लाइन की लंबाई बढ़ाकर इस नदी में और नीचे तक उतार गया, तब जाकर यहां से पानी मिल रहा है लेकिन यह व्यवस्था कितने दिनों तक चलेगी, इसे लेकर लोग भी चिंतित हैं.

दम तोड़ती अहिरन नदी (ETV BHARAT)

कोयला मजदूर कामगार संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष और एसईसीएल के अधीन कार्यरत दर्शन सिंह चावला कहते हैं कि नदी की स्थिति दिनों दिन और खराब होती चली जाएगी. अब भी जलस्तर काफी नीचे चला गया है. कुसमुंडा क्षेत्र के फिल्टर प्लांट को भी यहां से अब पानी लेने में समस्या आ रही है. कुसमुंडा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं. जल्द ही ठोस कदम उठाना होगा.

''शिकायत मिलने पर कार्रवाई''

जिला खनिज विभाग के उपसंचालक प्रमोद नायक कहते हैं कि कुसमुंडा और उसके आसपास के क्षेत्र में अहिरन नदी में अवैध उत्खनन की शिकायतें मिलती हैं. जब भी शिकायत मिलती है, ठोस कार्रवाई करते हैं. हाल फिलहाल में भी कार्रवाई की गई थी. अब भी यदि अवैध खनन हो रहा है, तो उसकी जांच का ठोस कार्रवाई करेंगे.

कुसमुंडा की जीवनदायिनी अहिरन नदी (ETV BHARAT)

ठंडे बस्ते में खारंग से जोड़ने वाली परियोजना

लगभग एक दशक पहले अहिरन-खूंटाघाट(खारंग) परियोजना की परिकल्पना की गई थी. कोरबा में प्रवाहित होने वाली अहिरन नदी को बिलासपुर के खारंग-खूंटाघाट जलाशय से इंट्रा रिवर लिंकिंग योजना से जोड़ने का प्लान था. इस परियोजना का टारगेट 25 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को विकसित करने का था, लेकिन इस परियोजना पर आज तक कोई काम नहीं हुआ. योजना अब भी ठंडे बस्ये में है.

अहिरन नदी को जानिए

किसी भी बड़ी नदी का स्वरूप उसकी छोटी-छोटी सहायक नदियों से बनता है. इसी तरह हसदेव नदी की एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदी के तौर पर अहिरन नदी को जाना जाता है.

अहिरन नदी (जिसे जटाशंकरी भी कहा जाता है) मुख्य रूप से पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक (कटघोरा क्षेत्र) के पास सुरका, कुटेशरनगोई के पास की पहाड़ियों से निकलती है. कटघोरा, बांकीमोंगरा, छुरी, कुसमुंडा क्षेत्र से होते हुए दर्री बराज के पास यह गेरवा घाट के पास हसदेव नदी में विलीन हो जाती है. कुल लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है. कसरेंगा (कटघोरा) क्षेत्र में राइस मिलों और अन्य उद्योगों से रासायनिक पानी छोड़े जाने के कारण भी नदी का पानी प्रदूषित हुआ है.