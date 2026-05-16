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द बर्निंग कार में फंसी जिंदगी, डॉक्टर समेत तीन ने कूदकर बचाई जान, दमकल विभाग ने बुझाई आग

कोरबा : कोरबा से रायपुर जा रहे डेंटिस्ट डॉ विवेक रंजन महतो की चलती कार में अचानक आग लग गई. घटना के दौरान कार में डॉ महतो समेत तीन अन्य लोग सवार थे. समय रहते धुंआ उठता देख सभी ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई और जलने लगी.सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया.





जैलगांव चौक के पास लगी आग



मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब कार में सवार लोग रायपुर की ओर जा रहे थे. उपनगरीय क्षेत्र जैलगांव के समीप अचानक वाहन से धुंआ निकलने लगा. चालक ने तत्काल कार को रोका और धुंआ बढ़ता देख कार में मौजूद अन्य दो लोग भी तेजी से बाहर निकल आए, देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही हसदेव थर्मल पावर प्लांट की दमकल टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.