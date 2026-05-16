द बर्निंग कार में फंसी जिंदगी, डॉक्टर समेत तीन ने कूदकर बचाई जान, दमकल विभाग ने बुझाई आग
कोरबा से रायपुर आ रही एक कार में अचानक आग लग गई. कार सवार चार लोगों ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 6:10 PM IST
कोरबा : कोरबा से रायपुर जा रहे डेंटिस्ट डॉ विवेक रंजन महतो की चलती कार में अचानक आग लग गई. घटना के दौरान कार में डॉ महतो समेत तीन अन्य लोग सवार थे. समय रहते धुंआ उठता देख सभी ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई और जलने लगी.सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया.
जैलगांव चौक के पास लगी आग
मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब कार में सवार लोग रायपुर की ओर जा रहे थे. उपनगरीय क्षेत्र जैलगांव के समीप अचानक वाहन से धुंआ निकलने लगा. चालक ने तत्काल कार को रोका और धुंआ बढ़ता देख कार में मौजूद अन्य दो लोग भी तेजी से बाहर निकल आए, देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की सूचना मिलते ही हसदेव थर्मल पावर प्लांट की दमकल टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
दमकल की टीम ने जब तक तक आग पर काबू पाया, तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी. घटना के कारण कुछ देर तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी.दर्री थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित कर आवागमन को सामान्य बनाया.कार में आग लगने का कारण प्रारंभिक तौर पर शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है. पुलिस ने भी मामले की जांच की बात कही है.
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