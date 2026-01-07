कथा वाचक पर जानलेवा हमला, झोंका फायर, कैबिनेट मंत्री ने एसएसपी से की बात
सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म इलाके में कथा वाचक को जाने से मारने की कोशिश की है. कथा वाचक ने पुलिस को तहरीर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 7, 2026 at 7:40 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र में कथा वाचक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. कथा वाचक ने इस मामले में शक्ति फार्म पुलिस चौकी में तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कथा वाचक का कहना है कि इससे पहले भी उन पर तीन पर हमला हो चुका है. अब चौथी बार भी उन पर हमला किया है. कथा वाचक का कहना है कि हमलावरों का फायर मिस हो गया था, जिस वजह से उनकी जान बची.
इस घटना के बाद कथावाचक के समर्थकों में काफी गुस्सा है. सितारगंज के शक्तिफार्म क्षेत्र निवासी कथावाचक रामचन्द्र राय पर अज्ञात बदमाशों ने बीती शाम जानलेवा हमला किया है. कथावाचक रामचन्द्र राय के अनुसार बदमाश हथियारबंद थे. उनका फायर मिस होने की वजह से उनकी जान बच गयी. बुधवार को कथावाचक समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस चौकी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी.
इस मामले में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा से वार्ता कर आरोपियों की शिनाख्त कर सख्त कार्रवाई की बात कही हैं. कथावाचक रामचन्द्र राय ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम को वह रोजाना की भांति माला जपते हुए गोविंदनगर सीमा क्षेत्र से घर को लौट रहे थे, तभी इलाके में दो हथियारबंद बदमाशों में से एक ने उन पर अचानक फायर कर दिया, लेकिन उनका फायर मिस हो गया. फायर नहीं होने पर हमलावरों उन्हें धक्का देकर गिरा दिया.
इसके पहले हमलावार कुछ और करते हुए शोर-शराबे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग उनकी तरफ आने लगे, तभी लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी मौके से भाग गए. सिडकुल चौकी इंचार्ज दीपक देव ने जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया.
रामचन्द्र राय के हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए बंगाली समाज के संगठनों व विभिन्न राजनीतिक दलों ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता की. इधर शक्तिफार्म में कार्रवाई नहीं होने व तहरीर लेने से मना करने पर समर्थकों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया.
