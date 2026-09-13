बाड़मेर में खुली जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी फरार

बाड़मेर में खुली जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी फरार
जोधपुर निवासी भावेश उर्फ बंटी पुत्र मंगलाराम बाड़मेर की खुली जेल में हत्या, आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था.
Published : September 13, 2026 at 10:09 AM IST
बाड़मेर : बाड़मेर जिला कारागृह में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया है. जेल प्रशासन को इसकी भनक लगने पर हड़कंप मच गया. जेल प्रशासन ने इसकी सूचना बाड़मेर पुलिस को दी. पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम में गठित कर बंदी की तलाश शुरू कर दी है.
बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी भावेश उर्फ बंटी फरार हुआ है. जोधपुर सेंट्रल जेल में 6 साल और 8 माह सजा काटने के बाद उसे बाड़मेर जिला कारागृह में शिफ्ट किया गया था, जो यहां पर खुली जेल में था. 11 सितंबर की सुबह जब जेल में बंदी की हाजिरी ली गई तो वह उपस्थित नहीं था. जेल प्रशासन ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला. इसके चलते जेल उपाधीक्षक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने इस संबंध में टीमें गठित कर बंदी की तलाश शुरू कर दी है.
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जोधपुर के कमला नेहरू नगर निवासी भावेश उर्फ बंटी पुत्र मंगलाराम बाड़मेर की खुली जेल में हत्या, आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. वो 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित है. वह बाड़मेर जिला कारागार में खुली जेल में सजा काट रहा था. मौका पाकर वह खुली जेल से फरार हो गया. घटना का पता चला तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. बंदी की तलाश करने के साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.