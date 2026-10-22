46 साल पुराना सामूहिक हत्याकांड: सुलतानपुर के दो दोषियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, उम्रकैद की सजा निरस्त
घटना के समय नाबालिग थे सिराज और अब्दुल, सजा तय करने के लिए मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:03 PM IST
सुलतानपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुड़वार थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में 46 साल पहले हुई चार लोगों की हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केस की सुनवाई करते हुए दो दोषी सिराज अहमद और अब्दुल वाहिद को घटना के समय किशोर माना. उसके बाद अदालत ने उनकी पूर्व में सुनाई गई उम्रकैद की सजा निरस्त करते हुए मामले को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेज दिया.
दरअसल, मामला सुलतानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित पिपरी गांव का है, जहां 28 सितंबर 1980 को पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था. उस घटना में शमशद, अब्दुल रफीक, हामिद उल्लाह और दिलशेर की हत्या कर दी गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
इस मामले में सत्र न्यायालय ने 14 दिसंबर 1981 को कई आरोपियों को दोषी ठहराया था और दोषियों को आजीवन कारावास समेत अन्य सजा सुनाई गई थी. उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई, जो दशकों तक लंबित रही. इस दौरान कई अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो गई.
वहीं, अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सिराज अहमद और अब्दुल वाहिद की ओर से दावा किया गया कि घटना के समय वे नाबालिग थे. इस दावे की जांच के लिए अदालत के निर्देश पर किशोर न्याय बोर्ड ने दोनों की शैक्षणिक और अन्य संबंधित साक्ष्यों की पड़ताल कर रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के दिन सिराज अहमद की उम्र 17 वर्ष 10 महीने और अब्दुल वाहिद की उम्र 17 वर्ष 11 महीने थी. इस तरह दोनों घटना के समय कानून की नजर में किशोर थे.
दोषसिद्धि बरकरार, उम्रकैद की सजा निरस्त
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा दोनों को दोषी ठहराने के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली, जिसके आधार पर दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किया जाए. इसलिए हत्या के मामले में दोनों को दोषी होना बरकरार रखा गया है. हालांकि, घटना के समय किशोर होने के कारण उनके मामले में सामान्य वयस्कों की तरह सजा लागू नहीं की जा सकती. इसी आधार पर अदालत ने उनकी पहले सुनाई गई सजा निरस्त कर दी. सजा के निर्धारण के लिए मामला संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेज दिया.
किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश होने का आदेश
हाईकोर्ट ने दोनों को आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 28 अक्टूबर 2026 को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही बोर्ड को आदेश की प्रति प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने को कहा गया है. अब दोनों के मामले में आगे की कार्रवाई और लागू होने वाले दंड का निर्धारण किशोर न्याय बोर्ड करेगा.
दोनों की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे उनके भाई रियाज अहमद ने कहा कि सत्र न्यायालय के फैसले से पहले ही दोनों के नाबालिग होने का दावा किया गया था, लेकिन उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई. अब हाईकोर्ट ने उनकी उम्र से जुड़े साक्ष्यों पर विचार करते हुए राहत दी है.
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