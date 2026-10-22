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46 साल पुराना सामूहिक हत्याकांड: सुलतानपुर के दो दोषियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, उम्रकैद की सजा निरस्त

दो दोषियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुड़वार थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में 46 साल पहले हुई चार लोगों की हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केस की सुनवाई करते हुए दो दोषी सिराज अहमद और अब्दुल वाहिद को घटना के समय किशोर माना. उसके बाद अदालत ने उनकी पूर्व में सुनाई गई उम्रकैद की सजा निरस्त करते हुए मामले को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेज दिया.

दरअसल, मामला सुलतानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित पिपरी गांव का है, जहां 28 सितंबर 1980 को पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था. उस घटना में शमशद, अब्दुल रफीक, हामिद उल्लाह और दिलशेर की हत्या कर दी गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.