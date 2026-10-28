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हाईकोर्ट के फैसले: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों की उम्रकैद निरस्त और आवारा श्वानों को लेकर ACS से मांगा शपथपत्र

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त करते हुए सजा रद्द कर दी. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सावन व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. उधर, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा श्वानों को लेकर जारी दिशानिर्देशों की पालना के लिए क्या कदम उठाए. अदालत ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 5 नवंबर तक शपथ पत्र मांगा है. अदालत ने कहा कि यदि शपथ पत्र पेश नहीं किया तो एसीएस अदालत में हाजिर होकर जवाब दें.

अलवर में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने पुलिस जांच पर टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे संवेदनशील मामले का अनुसंधान बेहद गैर जिम्मेदार तरीके से किया गया. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी. अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, डीएनए रिपोर्ट पर संदेह और पीड़िता के उम्र पर संदेह जताते हुए याचिकाकर्ताओं को बरी किया.

जन्मतिथि पर विवाद: अपील में अधिवक्ता राजीव सुराणा ने कहा कि पीड़िता की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि स्कूल में प्रवेश आवेदन पत्र से ली गई थी. ऐसे में मूल आवेदन पत्र में जन्मतिथि दर्ज करने का आधार प्रमाणित नहीं हुआ तो उनके आधार पर मार्कशीट और टीसी से जन्मतिथि प्रमाणित नहीं हो सकती. साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान भी विरोधाभासी है, इसलिए निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए. इस पर खंडपीठ ने अपीलार्थियों को दी सजा निरस्त कर दी.

बयानों में विरोधाभास: अदालत ने कहा कि पीड़िता ने लिखित शिकायत में बाड़े और नदी के पास सामूहिक दुष्कर्म की बात कही, लेकिन कोर्ट में चलती गाड़ी में दुष्कर्म का बयान दिया. पहले चारों के एक साथ दुष्कर्म करने का बयान दिया और बाद में इसे बदल कर कहा कि दो लोगों ने बारी बारी बलात्कार किया. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसके प्राइवेट पार्ट पर मामूली खरोंच थी. चिकित्सक की राय में भी दुष्कर्म नहीं था.

यह था मामला: अलवर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी. इसमें कहा गया कि 27 सितंबर, 2019 की रात चार आरोपी पीड़िता को घर से वाहन में ले गए. गांव की नदी के पास दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया. फिर घर के पास छोड़ गए. अलवर की एडीजे कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद सुनाई थी.

आवारा श्वानों के मामले में मांगा जवाब: उधर, अन्य मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा श्वानों को लेकर जारी दिशानिर्देशों की पालना के लिए क्या कदम उठाए. अदालत ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 5 नवंबर तक शपथ पत्र मांगा है. अदालत ने कहा कि यदि शपथ पत्र पेश नहीं किया तो एसीएस अदालत में हाजिर होकर जवाब दें.

मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की पालना में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. साथ ही अदालत में समान मुद्दे पर दायर चार अन्य याचिकाओं को इस स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में शामिल करते हुए उनका निस्तारण कर दिया. न्यायमित्र अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि अदालत ने आवारा कुत्तों को बस स्टैंड व रोड सहित अन्य सार्वजनिक जगहों से हटाने के लिए कहा था. साथ ही एंटी रेबीज टीके लगाने के साथ ही श्वानों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए को कहा था.

ये घटनाएं इंसानों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं. इसलिए राज्य अधिकारी और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर, जमीनी स्तर पर ऐसी स्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने और निगरानी रखने को कदम उठाएं. न्यायमित्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की प्रभावी पालना नहीं हुई है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए शपथ पत्र पेश करने को कहा. गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आवारा श्वानों को लेकर राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए थे. हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह प्रकरण को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान के तौर पर दर्ज कर मामले की मॉनिटरिंग करें.

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वहीं, एख दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2021 का रास्ता साफ करते हुए एकलपीठ के परिणाम रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और RPSC की अपील पर यह फैसला सुनाया. अदालत में सरकार की ओर से दलील दी गई कि 337 पदों के लिए साल 2021 में शुरू हुई इस भर्ती पर साल 2022 में आई नई अधिसूचना के नियम लागू नहीं किए जा सकते, साथ ही याचिकाकर्ता ने पूर्व में जोधपुर मुख्यपीठ में दायर याचिका का तथ्य भी एकलपीठ से छिपाया था.