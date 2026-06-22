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ज्यादा गर्मी से खराब हो रहीं जीवनरक्षक दवाएं...सालाना 20% तक हीट-सेंसिटिव स्टॉक पर खतरा

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि हर वर्ष करीब 20 प्रतिशत तक ऐसी दवाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिनका निर्धारित तापमान में भंडारण आवश्यक होता है. इनमें कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाएं, हार्मोनल इंजेक्शन, इंसुलिन, वैक्सीन उत्पाद शामिल हैं.

जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी का असर अब दवाओं की गुणवत्ता पर भी दिखने लगा है. खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग आयुक्तालय की हालिया जांच और कार्रवाई में सामने आया कि बड़ी संख्या में हीट-सेंसिटिव दवाएं अनुचित तापमान में रखने के कारण खराब हो रही हैं.

इसलिए होती है दवा बेअसर: ड्रग कंट्रोलर फाटक ने बताया कि हाल ही में कोटा में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में जांच में पाया कि जिन महिलाओं को ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाया था, उसमें सॉल्ट ही नहीं था. स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इंजेक्शन में मौजूद लिक्विड पानी जैसा था, जिससे दवा का अपेक्षित असर नहीं हुआ. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का कहना था, दवा निर्माण में खामी या कोल्ड चेन टूटने की वजह से दवाएं बेअसर हो सकती हैं.

निर्धारित तापमान में रखना जरूरी: प्रदेश में गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है. फाटक का कहना है कि इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स और कई संवेदनशील दवाओं को 2 से 8 डिग्री तापमान में रखना जरूरी होता है. फैक्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्ट, गोदाम, मेडिकल स्टोर और मरीज तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में कोल्ड चेन बनाए रखना अनिवार्य है. किसी भी स्तर पर यह चेन टूटती है तो दवाओं का सॉल्ट प्रभावित हो सकता है, वे असर खो सकती हैं. कोटा मामले में ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन को मौतों का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन अब यह जांच का विषय है कि दवा फैक्ट्री से ही खराब बनी थी या भंडारण और परिवहन में लापरवाही हुई.

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क्या कहते है आंकड़े : आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ समय से प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई और बड़ी संख्या में नकली दवाइयों का स्टॉक जब्त किया गया. पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नकली दवाइयों के 38 मामले सामने आए. वर्ष 2024-2025 में नकली दवाइयों के 16 मामले सामने आए. वर्ष 2025-2026 में अभी तक 4 मामले सामने आए, जबकि इस वर्ष 50 दवाएं अमानक पाई गईं. कई फार्मा कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किए गए.

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