वाराणसी में एनडीआरएफ की सतर्कता से बची जान, गंगा में स्नान के वक्त डूब रही थी किशोरी
इस दौरान मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला. किशोरी मूलतः बिहार की रहने वाली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 7:07 PM IST
वाराणसी: वाराणसी के मीर घाट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब गंगा में स्नान करने के दौरान एक किशोरी गंगा में डूबने लगी. इस दौरान मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला. किशोरी मूलतः बिहार की रहने वाली है. वह वाराणसी भ्रमण व गंगा स्नान के लिए मीर घाट पहुंची थी, जहां नहाने के दौरान आज ये हादसा हुआ.
इस बारे में एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि,आज मीर घाट पर यह घटना घटित हुई, जब गंगा के पवित्र जल में स्नान कर रही 16 वर्षीय युवती, जो जिला मुंगेर (बिहार) की निवासी है, स्नान के दौरान असंतुलित होकर गंगा के गहरे जल में चली गई और डूबने लगी.
घटना के समय मीर घाट पर पिकेट ड्यूटी में तैनात एनडीआरएफ के सतर्क रेस्क्यूर आलेखा चंद जीना ने युवती को डूबते हुए देखा और बिना समय गंवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए गहरे जल में छलांग लगा दी. तत्पश्चात युवती को सुरक्षित बाहर निकालकर घाट के किनारे लाया गया तथा उसकी स्थिति सामान्य होने तक आवश्यक सहायता प्रदान की गई.
तैनात रहते है 24 घंटे NDRF के जवान
उन्होंने एनडीआरएफ द्वारा किए गए इस त्वरित, साहसिक एवं दक्षतापूर्ण बचाव कार्य को मीर घाट सहित आसपास के अन्य घाटों पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और बचाव दल कि प्रशंसा की.
उन्होंने बताया कि,वाराणसी में इन दिनों गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे है,माँ गंगा के पावन तट पर स्नान एवं पूजन-अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीआरएफ के जवान गंगा घाटों पर चौबीसों घंटे उच्च सतर्कता के साथ तैनात है.
बल के प्रशिक्षित एवं समर्पित बचावकर्मी किसी भी आपात स्थिति में त्वरित, प्रभावी एवं पेशेवर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों की सुरक्षा करते है.