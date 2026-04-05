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वाराणसी में एनडीआरएफ की सतर्कता से बची जान, गंगा में स्नान के वक्त डूब रही थी किशोरी

वाराणसी: वाराणसी के मीर घाट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब गंगा में स्नान करने के दौरान एक किशोरी गंगा में डूबने लगी. इस दौरान मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला. किशोरी मूलतः बिहार की रहने वाली है. वह वाराणसी भ्रमण व गंगा स्नान के लिए मीर घाट पहुंची थी, जहां नहाने के दौरान आज ये हादसा हुआ.

इस बारे में एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि,आज मीर घाट पर यह घटना घटित हुई, जब गंगा के पवित्र जल में स्नान कर रही 16 वर्षीय युवती, जो जिला मुंगेर (बिहार) की निवासी है, स्नान के दौरान असंतुलित होकर गंगा के गहरे जल में चली गई और डूबने लगी.

घटना के समय मीर घाट पर पिकेट ड्यूटी में तैनात एनडीआरएफ के सतर्क रेस्क्यूर आलेखा चंद जीना ने युवती को डूबते हुए देखा और बिना समय गंवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए गहरे जल में छलांग लगा दी. तत्पश्चात युवती को सुरक्षित बाहर निकालकर घाट के किनारे लाया गया तथा उसकी स्थिति सामान्य होने तक आवश्यक सहायता प्रदान की गई.

तैनात रहते है 24 घंटे NDRF के जवान