स्वर्ण मंदिर का तैयार किया मॉडल, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन तक बनाई पहचान, जानें मूर्तिकार विजय की INSPIRING STORY

पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ाई करने वाले कलाकार की सीखने, समझने और रचने की ललक ने उन्हें असाधारण बना दिया. बनारस के ठठेरी बाजार की छोटी-सी दुकान से शुरू हुई इस कारीगरी की यात्रा को राजकीय आईटीआई ने तीन वर्षों की तकनीकी शिक्षा ने तराशा. चांदी, तांबा, पीतल और अष्टधातु में मूर्तियां और धार्मिक संरचनाएं गढ़ते हुए उन्होंने यह जाना कि यह काम सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि एक जीवंत कला है, जिसमें आनंद, सम्मान और आजीविका सभी निहित है.

नई दिल्ली: “काम को अगर बोझ ना समझकर साधना बना लिया जाए तो नाम, सम्मान और पहचान खुद चलकर आती है”. यह पंक्तियां किसी किताब की नहीं, बल्कि उस कारीगर का जीवन-दर्शन हैं जिसने बचपन से हथौड़ा, छैनी और मिट्टी के साथ अपना भविष्य गढ़ा. दादा और पिता से विरासत में मिली कारीगरी को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई.

स्वर्ण मंदिर से राष्ट्रपति भवन तक का सफर : मूर्तिकार विजय कुमार ने बताया कि कला का पहला बड़ा अवसर 1974 में मिला, जब पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर का एक मॉडल तैयार किया गया. तीन फीट के कॉपर से बने इस स्वर्ण मंदिर को अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर को भेंट किया गया. एक पीस राष्ट्रपति भवन में रखा गया और एक 26 जनवरी की परेड में प्रदर्शित हुआ था. उन्होंने बताया कि इसके बाद भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तहत मिर्जापुर में नियुक्ति हुई, जहां बच्चों को मेटल हैंडीक्राफ्ट सिखाता था. उन्होंने बताया कि सीमित दायरे में काम बंध जाने से नौकरी छोड़कर स्वतंत्र रूप से बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया.

विजय कुमार ने बताया कि दिल्ली, अमृतसर, गाजियाबाद और राजस्थान भगवान की प्रतिमा, मंदिर के दरवाजे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ भीमराव आंबेडकर सहित अन्य धातु के बने शिल्प स्थापित हैं. गाजियाबाद के मोहन नगर मंदिर में लगभग दस वर्षों तक दरवाजे, कलश, मूर्तियां, छत्र और नक्काशी का काम किया. उन्होंने बताया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्षतिग्रस्त हुए स्वर्ण पत्रों को उसी मूल रूप में दोबारा तैयार किया गया. उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ को स्वर्ण मंदिर का रिलीफ वर्क मॉडल भेंट किया गया, दिल्ली के छतरपुर मंदिर, गुलाबी बाग मंदिर, मोहन नगर मंदिर और बाबा दूधेश्वरनाथ मंदिर में काम किया गया है.

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, देवीलाल, डॉ भीमराव अंबेडकर, रामविलास पासवान सहित कई राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां और बस्ट तैयार किए. उन्होंने बताया कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के पिता का पोर्ट्रेट बनाते समय राष्ट्रपति भवन से बारीक सलाह मिली, इसके बाद कला को और निखारती रही.

विजय कुमार का मानना है कि आज मोबाइल और कंप्यूटर के युग में हाथों से होने वाला काम धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. क्ले मॉडलिंग, ड्रॉइंग और मेटल वर्क जैसी विधाएं धैर्य, समर्पण और प्रेम मांगती हैं, जो आज कम होती जा रही हैं. उन्होंने बताया कि “मैं जमीन से उठा आदमी हूं. साधन नहीं थे, कागज के टुकड़े पर डिजाइन बनाता था. आज साधन हैं, लेकिन ध्यान और समर्पण कम हो गया है. अगर काम से प्यार हो तो काम खुद निखरकर सामने आता है.”

मशहूर भारतीय मूर्तिकार राम वनजी सुतार के निधन पर विजय कुमार ने बताया कि उनकी यह यात्रा न सिर्फ एक शिल्पकार की कहानी है, बल्कि भारतीय पारंपरिक कला के संघर्ष, समर्पण और गौरव की मिसाल है. ऐसे शिल्पकारों का जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं, बल्कि पूरी सांस्कृतिक विरासत की क्षति होती है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है.