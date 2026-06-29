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मेवात में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल, किसान और पशु-पक्षी बरसात का कर रहे इंतजार

बारिश के अभाव में नूंह में बिजाई प्रभावित ( ETV Bharat )

नूंहः मेवात क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. तेज धूप और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी भी गर्मी से बुरी तरह परेशान हैं. जून का पूरा महीना समाप्त होने के बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित वर्षा नहीं होने से किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. किसान अब मानसूनी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश में देरी के कारण फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है. मेवात में भीषण गर्मी (ETV Bharat) बुवाई के लिए किसान ट्यूबवेल और नहरों पर आश्रितः मेवात निवासी मोहम्मद रफीक ने बताया कि "समय पर बारिश नहीं होने से किसान काफी चिंतित हैं. सामान्य परिस्थितियों में जून माह के अंत तक 60 से 70 प्रतिशत तक बुवाई का कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार वर्षा की कमी के चलते खेतों में बुवाई नहीं हो पा रही है." उन्होंने कहा कि "यदि समय पर बारिश हो जाती तो फसलों की बिजाई भी समय पर शुरू हो जाती. फिलहाल किसान ट्यूबवेल, ट्रैक्टर चालित सिंचाई साधनों और नहरों पर निर्भर हैं, जिससे खेती की लागत भी बढ़ रही है."