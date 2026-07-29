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महासमुंद में मूसलाधार बारिश, जन जीवन अस्त-व्यस्त, स्कूलों में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब

बागबाहरा विकासखंड के कसहीबाहरा और नगर के वार्ड क्रमांक-09 स्थित रेलवे अंडरब्रिज में भारी जलभराव होने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अंडरब्रिज मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. रेलवे कर्मचारी जल निकासी में जुटे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द यातायात सामान्य किया जा सके.

महासमुंद: लगातार बारिश से महासमुंद में अंडरब्रिज जलमग्न हो गया है. डैम ओवरफ्लो हैं. वहीं गांव से नगर का संपर्क टूट गया हैं. सड़कें भी डूब गयी हैं और जर्जर स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हो गई है. बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है. अबतक 700 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई है.

लगातार बारिश के कारण कलमीदादर डैम भी ओवरफ्लो हो गया है. डैम का अतिरिक्त पानी सड़क पर बहने से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है. इससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है.

महासमुंद मे जन जीवन अस्त व्यस्त (ETV Bharat)

बाढ़ की स्थिति

बागबाहरा ब्लॉक के सेवाती में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है. सड़क टूट जाने से आवागमन संपर्क ठप हो गया है. सरायपली में भी बारिश के पानी ने ओवर ब्रिज के नीचे यातायात को काफी प्रभावित कर दिया है.

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700 मिमि तक बारिश दर्ज की गई है. यह पिछले दस वर्षों के औसत से ज्यादा है. आने वाले दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना है. सभी से अपील है कि आवश्यकता न हो तो घर से बाहर न निकलें. यदि कहीं पर जलभराव की जानकारी मिलती है तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष या राजस्व अधिकारी का नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं. बारिश में पेड़ के नीचे न बैठें, वहां बिजली गिरनी की संभावना रहती है. आप टोल फ्री नंबर पर किसी भी मदद के लिए फोन कर सकते हैं: विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर,महासमुंद

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बारिश से पढ़ाई प्रभावित

पड़रापाली ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बेलडीह के शासकीय प्राथमिक शाला की इमारत जर्जर है. यहां छत से पानी टपकता है. कक्षाओं में पानी भर जाता है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने 50 विद्यार्थियों की कक्षाएं अस्थायी रूप से गांव के सामुदायिक भवन में लगाना शुरू कर दिया है.

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स्कूल बना तालाब!

ग्राम पंचायत बंसुला के डीपा प्राथमिल स्कूल में भी पानी भर गया है. स्कूल का मैदान पानी से डूब गया है. यहां बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है.

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प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले मार्गों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बारिश के दौरान पूरी सावधानी बरतने की अपील की है.

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