दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम ?

दिल्ली में कल मंगलवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. पालम दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री जबकि न्यूनतम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ

नई दिल्ली: देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों जहां बर्फबारी का दौर जारी है वहीं मैदानी राज्यों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ सुबह-सुबह कोहरा भी छाया हुआ है. दिल्ली-एनसीआर में आज यानी 4 फरवरी के दिन कई इलाकों में कोहरे छाए रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-NCR में खास तौर पर घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बुधवार को घना कोहरा छाने की आशंका जताई है. इसी के मद्देनजर कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. सुबह कुछ स्थानों पर कम, तो कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है. हवा की गति भी बहुत अधिक नहीं रहेगी. बुधवार को उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी हवा चलने की संभावना है. इसकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया है.

फिलहाल भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अभी 8 फरवरी तक के जो मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है. उसके मुताबिक अधिकतम तापमान अब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है. जबकि रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 तक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 298 गुरुग्राम में 285 गाजियाबाद में 288 ग्रेटर नोएडा में 266 नोएडा में 272 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 सुपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

