दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम ?
दिल्ली-एनसीआर में 4 फरवरी को घना कोहरा छाए रहने के लिए 'येलो अलर्ट' जारी, 4 और 5 को मध्यम कोहरा रहने की संभावना
Published : February 4, 2026 at 8:10 AM IST
नई दिल्ली: देश के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों जहां बर्फबारी का दौर जारी है वहीं मैदानी राज्यों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ सुबह-सुबह कोहरा भी छाया हुआ है. दिल्ली-एनसीआर में आज यानी 4 फरवरी के दिन कई इलाकों में कोहरे छाए रहने का अनुमान है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-NCR में खास तौर पर घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली में कल मंगलवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया. पालम दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री जबकि न्यूनतम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है।
वीडियो अक्षरधाम के पास से है।
CPCB के अनुसार इलाके का AQI 360 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है।
#WATCH | गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। वीडियो राजनगर एक्सटेंशन से है।
फिलहाल भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अभी 8 फरवरी तक के जो मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है. उसके मुताबिक अधिकतम तापमान अब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है. जबकि रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 तक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 298 गुरुग्राम में 285 गाजियाबाद में 288 ग्रेटर नोएडा में 266 नोएडा में 272 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 सुपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
