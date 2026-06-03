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पत्नी की हत्या के दोषी पति की उम्रकैद बरकरार, काशीपुर में कब्र से निकालकर शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम

ऋषिकेश में पत्नी की हत्या के दोषी रोशन लाल की जेल अपील खारिज, काशीपुर में शव को कब्र से निकालकर दोबारा से कराया जाएगा पोस्टमार्टम

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 7:13 PM IST

4 Min Read
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नैनीताल: पत्नी की गला घोंटकर हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायधीश ऋषिकेश की अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए आरोपी रोशन लाल की आपराधिक जेल अपील को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण और अटूट है, जो सीधे तौर पर आरोपी की ओर ही संकेत करती है.

क्या है मामला? पूरा मामला ऋषिकेश का है. जहां चंद्रेश्वर नगर निवासी रूपा अपने पति रोशन लाल और बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी. रूपा के भाई दीपक सरकार ने 1 नवंबर 2017 को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रोशन लाल अक्सर रूपा के चरित्र पर संदेह करता था और उसके साथ मारपीट करता था. आरोप था कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2017 की रात उसने तार से गला घोंटकर अपनी पत्नी रूपा की हत्या कर दी.

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है. साथ ही ये भी कहा गया कि मृतका ने आत्महत्या की थी और अभियोजन पक्ष हत्या का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया. बचाव पक्ष ने ये भी दलील दी कि कथित हत्या में इस्तेमाल तार को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया, जिससे अभियोजन की कहानी कमजोर पड़ती है.

वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी और मृतका के बीच लगातार विवाद होते थे. मकान मालिक और पड़ोसियों ने भी दोनों के बीच झगड़ों की पुष्टि की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर गला घोंटने के स्पष्ट निशान, संघर्ष के चिह्न और श्वासावरोध से मौत की पुष्टि हुई है, जिससे आत्महत्या की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है.

खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि मेडिकल साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि रूपा की मौत गला घोंटे जाने से हुई थी. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य परिस्थितियों में खुद गला घोंटकर आत्महत्या करना संभव नहीं होता. अदालत ने ये भी माना कि मृतका और आरोपी घटना के समय एक ही कमरे में रह रहे थे. पत्नी की मौत किन परिस्थितियों में हुई? इसका संतोषजनक उत्तर देने में आरोपी असफल रहा.

काशीपुर में युवक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई: नैनीताल हाईकोर्ट में काशीपुर के कटोराताल क्षेत्र में युवक की हत्या किए जाने का शक जताते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने अहम आदेश दिए हैं.

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा से पोस्टमार्टम करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कोर्ट ने सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के डॉक्टरों का एक पैनल बनाने को कहा है. जो शव का पोस्टमोर्टेम करेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी.

क्या है मामला? दरअसल, काशीपुर कटोराताल निवासी इमरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीती 16 मई को उनका बेटा घर के ऊपरी छत पर मृत अवस्था में मिला था. शव के आसपास फर्श और चादर पर खून बह रहा था. जिसके बाद उनके बेटे का पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया.

याचिका में मृतक के पिता इमरान का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है. क्योंकि उसके कान के नीचे चोट का निशान पाए गए थे. इसलिए शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए. ताकि, मौत के सही कारण का पता चल सके. अब इस पूरे मामले की सुनवाई आगामी 15 जून को होगी.

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काशीपुर युवक का दोबारा पोस्टमार्टम
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