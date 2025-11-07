ETV Bharat / state

बाराबंकी में पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, गला काटने के बाद सिर हाथ में लेकर गांव में घूमा था

बाराबंकी : जिला न्यायाधीश कोर्ट ने पत्नी का गला काटने के बाद सिर हाथ में लेकर घूमने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है. फैसला सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सुनाया.

डीजीसी क्रिमिनल अमित अवस्थी ने बताया, मसौली थाना क्षेत्र के भूलीगंज के रहने वाले लाल बहादुर ने फतेहपुर थाने में 16 फरवरी 2024 को लिखित तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बेटी वंदना की शादी आठ साल पहले फतेहपुर थाना क्षेत्र के बसारा गांव के रहने वाले अनिल कुमार के साथ की थी. उसकी बेटी के दो बच्चे हैं.

वादी ने बताया था, अनिल कुमार अक्सर उसकी बेटी पर विभिन्न आरोप लगाते हुए प्रताड़ित करता रहता था. 16 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजे सूचना मिली कि उसके दामाद अनिल कुमार ने उसकी बेटी वंदना की बांके से गला काटकर हत्या कर दी है. अनिल ने हत्या करने के बाद मृतका का सिर झोले में रखकर और एक हाथ मे बांका लेकर गांव में घूम रहा है.