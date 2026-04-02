आगरा में चाचा की हत्या करने वाले तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा, 6 साल पहले उस्तरे से काटा था गला, जानें पूरा मामला
कोर्ट ने कहा, मामूली विवाद में किसी की जान लेना बहुत गंभीर अपराध है. इसलिए, इस मामले में कठोर सजा जरूरी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 11:04 PM IST
आगरा : एडीजे-8 संजय के लाल ने छह साल पुराने हत्या के मामले तीन दोषी सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीनों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. तीनों दोषियों ने खेत पर अपने चाचा को दबोच कर पहले बेरहमी से पिटाई की. इसके बाद उस्तरे से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी.
डोकी थाना क्षेत्र के गांव सौरा निवासी 55 वर्षीय मुकेश की 4 अक्टूबर 2020 को भतीजे गिरीश, मनीष और अमित ने हत्या कर दी थी. आरोपियों ने शौच के समय मुकेश को खेत में दबोच लिया और मारपीट की. इसके साथ ही भतीजे गिरीश, मनीष और अमित ने उस्तरे से मुकेश का गला काट दिया था.
शोर और चीख पुकार सुनकर जब लोग मौके पर जुटने लगे तो आरोपी भाग गये. मुकेश की हत्या उसकी पत्नी इमरती देवी और बेटा नीरज के सामने की गई थी. आरोपी लंबे समय से मृतक और उसके परिवार का उत्पीड़न और मारपीट करते थे.
मृतक मुकेश के बेटे विनीत कुमार की तहरीर पर डौकी थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच की. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी. आरोपी जेल गए. पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिससे कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई.
एडीजे-8 संजय के लाल ने सुनवाई में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने. इसके बाद गवाहों की गवाही हुई, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी तीनों भाई गिरीश, मनीष और अमित को दोषी पाया.
एडीजे-8 संजय के लाल ने अपने आदेश में लिखा है कि मामूली विवाद में किसी की जान लेना बहुत गंभीर अपराध है. इसलिए, इस मामले में कठोर सजा जरूरी है. दोषियों ने अपने ही चाचा की निर्मम हत्या की है.
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