बरेली में मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को उम्रकैद, DNA एविडेंस से सिद्ध हुआ अपराध

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में फास्ट ट्रैक अदालत ने मां के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला वर्ष 2021 का है, जब भमौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी पर अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत किया. घटनास्थल से मिले 21 बालों की डीएनए रिपोर्ट आरोपी से मेल खाने के बाद आरोप मजबूत हुए. जानकारी देते एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू. (Video Credit: ETV Bharat)