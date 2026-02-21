ETV Bharat / state

बरेली में मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को उम्रकैद, DNA एविडेंस से सिद्ध हुआ अपराध

एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि वर्ष 2021 में बेटे ने रेप किया था. दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 10:59 PM IST

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में फास्ट ट्रैक अदालत ने मां के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. मामला वर्ष 2021 का है, जब भमौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी पर अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत किया. घटनास्थल से मिले 21 बालों की डीएनए रिपोर्ट आरोपी से मेल खाने के बाद आरोप मजबूत हुए.

जानकारी देते एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू. (Video Credit: ETV Bharat)

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए IPC की धारा 376 और 506 के तहत सजा सुनाई. एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि वर्ष 2021 में भमोरा थाना क्षेत्र में एक बेटे ने भूखा होने की बात कहकर दरवाजा खुलवाया. इसके बाद मां के साथ बेटे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अशोक कुमार ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. फैसले के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया. अदालत के इस निर्णय को गंभीर अपराधों के मामलों में सख्त न्यायिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

