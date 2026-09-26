26 साल पुराने हत्याकांड में सात दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 10:34 PM IST
मुजफ्फरनगर : भोपा थाना क्षेत्र के गांव धीराहेड़ी में 26 साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 1.87-1.87 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी ज्योत्सना सिंह ने की.
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा के मुताबिक, वादी जसवीर सिंह ने 20 सितंबर 2000 को भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि उसका भतीजा जयविंद्र अपने साथियों रूपक और गौतम के साथ जनता इंटर कॉलेज भोपा से घर लौट रहा था. गांव में धूम सिंह के मकान के सामने पहुंचने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने रूपक और गौतम को पकड़कर घर में बंद कर लिया. जयविंद्र ने मौके से भागकर परिजनों को सूचना दी.
#OperationConviction— MUZAFFARNAGAR POLICE (@muzafarnagarpol) September 26, 2026
जानलेवा हमला करने व हत्या करने वाले 07 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।#UPPolice pic.twitter.com/d3QR45iPAR
परिजन मौके पर पहुंचे तो दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई. गोलीबारी में रविंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हुए थे. पुलिस ने मामले में धूम सिंह, उसके बेटों गुलवीर और ओमवीर समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की सुनवाई के दौरान धूम सिंह की मृत्यु हो गई.
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाह पेश किए. ट्रायल के दौरान धूम सिंह के दोनों बेटे ओमवीर और गुलवीर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं, अदालत ने सात अन्य आरोपियों अनिल, रविन्द्र, नवाब, संजीव, पंकज, प्रीतम और बसंत को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक पर एक लाख 87 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
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