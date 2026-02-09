ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में रेपिस्ट को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 1.10 लाख रुपये का जुर्माना

मामला 2022 का है. पीड़िता की मां ने थाना सिरसागंज में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

जिला कोर्ट का फैसला.
जिला कोर्ट का फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद : जिला कोर्ट ने 2022 में दर्ज दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया, मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र से जुड़ा है. पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी सुरजीत उर्फ सुमित द्वारा दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 313, 120बी, 506 भादवि और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान दर्ज किए. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 15 जनवरी 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना सिरसागंज पुलिस और एसओजी/सर्विलांस टीम समेत दो टीमों का गठन किया गया था.

संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने थाना सिरसागंज क्षेत्र में रहने वाले सुरजीत उर्फ सुमित को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की. इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुयी. इस दौरान कई गवाह और खुद पीड़िता कोर्ट में पेश हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से तमाम साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए. लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर 9 फरवरी 2026 को न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

TAGGED:

FIROZABAD NEWS
LIFE IMPRISONMENT TO RAPIST
UP NEWS
फिरोजाबाद में रेपिस्ट को उम्रकैद
FIROZABAD NEWS

