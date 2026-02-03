ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कैद, 1 लाख अर्थदंड

मार्च 2024 की वारदात, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की थी.

life imprisonment to person found guilty of raping a minor in firozabad
फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कैद. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:45 AM IST

फिरोजाबाद: जनपद के थाना उत्तर क्षेत्र में दर्ज नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के गंभीर मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. यह सजा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है.

फिरोजाबाद पुलिस के मीडिया सेल के अनुसार दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त राकेश को कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि थाना उत्तर पर एक शिकायतकर्ता द्वारा तहरीर दी गई थी कि नाबालिग पुत्री 29 मार्च 2024 को सुबह करीब 10 बजे बैंक जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आने लगा. तहरीर के आधार पर थाना उत्तर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था.


विवेचना के दौरान अभियुक्त राकेश का नाम प्रकाश में आया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन कर पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया था. इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. मेडिकल रिपोर्ट व बयान के आधार पर मुकदमे का आरोपपत्र न्यायालय भेजा गया था.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से की गई पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था. विवेचक उप निरीक्षक जितेंद्र पाल, अभियोजक संजीव शर्मा, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार चन्द्रेश की अहम भूमिका रही.


