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मथुरा: बेटी की हत्या के जुर्म में माता-पिता को आजीवन कारावास, 4 साल पहले सूटकेस में मिला था युवती का शव

प्रेम विवाह से नाराज होकर पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या करके शव को फेंक दिया था.

(IANS)
प्रतीकात्मक चित्र ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:49 PM IST

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मथुरा: चर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोप में दोषी पाए गए दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है. 4 साल पहले जब यमुना एक्सप्रेस-वे पर लाल बैग में 21 वर्षीय युवती का शव मिला था. उस समय यह मामला काफी सुर्खियों में था. प्रेम विवाह से नाराज होकर पिता ने गोली मारकर बेटी की हत्या करके शव को फेंक दिया था.

कोर्ट ने बुधवार को आयुषी की हत्या मामले में उसके माता-पिता रितेश कुमार और बृजबाला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड लगाया है. दरअसल, 18 नवंबर 2022 में राया थाना क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर एक लाल ट्रॉली बैग मिला था, जिसमें युवती का शव था. पुलिस की जांच में मृतका की पहचान आयुषी यादव, निवासी दिल्ली के बदरपुर मोड बंद एक्सटेंशन के रूप में हुई थी.

पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि युवती ने 13 अक्टूबर 2022 को अपने प्रेमी छत्रपाल गुर्जर से दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था. उसके बाद जब युवती ने परिजनों को शादी की बात बताई तो नाराज पिता रितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से आयुषी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. उसके बाद शव को गाड़ी में रखकर यमुना एक्सप्रेसवे पर घूमते रहे. फिर राया थाना क्षेत्र में गाड़ी से लाल ट्रॉली बैग को रखकर फरार हो गए.

एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया 18 नवंबर 2022 में दिल्ली की निवासी आयुषी यादव की हत्या मामले में एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट ने रितेश यादव और उनकी पत्नी बृजबाला को अपनी बेटी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोनों जमानत पर बाहर थे. कोर्ट का आदेश आने के बाद दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

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