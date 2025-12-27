ETV Bharat / state

पिता की हत्या कर सब्जी के बोरे में भरी थी लाश, जबलपुर में कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास

आरक्षक ने आरोपी अमन वंशकार को तुरंत गिरफ्तार कर पुलिस टीम को मौके पर बुलाया और कड़ी पूछताछ शुरू की, जिसमें आरोपी ने बताया कि वह पनागर निवासी है और बोरी के अंदर मिला शव उसके पिता रामलाल वंशकार का है. आरोपी ने खुलासा किया कि रात में उसका पिता से विवाद हो गया था, इस दौरान उसने पिता का गला दबा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी. हत्या करने के बाद वह पिता का शव बोरी में भरकर उसे ठिकाने लगाने जा रहा था.

कोर्ट को बताया गया कि 27 जून 2022 को अधारताल थाने में पदस्थ आरक्षक इंद्रजीत यादव पेट्रोलिंग कर रहे थे. इस दौरान वीकल मोढ़ महाराजपुर पर अल सुबह 4 बजे पनागर की ओर से एक बाइक सवार आता दिखा. बाइक सवार ने अपना नाम अमन वंशकार बताया, जिसकी बाइक पर एक पीली बोरी बंधी हुई थी. पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि वह बोरी में सब्जी भरकर बेचने जा रहा है. लेकिन आरक्षक इंद्रजीत को उसपर शक हुआ और युवक से बोरी खुलवाई, बोरी के अंदर का मंजर देख आरक्षक के होश उड़ गए क्योंकि उसके अंदर एक लाश थी.

जबलपुर : जिला अदालत ने पिता का गला दबाकर हत्या करने के अपराध में आरोपी बेटे को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानंद ने आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रु के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. अभियोजन की ओर से कोर्ट के बताया गया कि कैसे आरोपी ने अपने पिता को मारकर सब्जी की बोरी में भर दिया था और लाश को ठिकाने लगाते वक्त वह पुलिस गश्त में पकड़ा गया था.

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने इसके बाद आरोपी युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष पेश किया था. जबलपुर जिला कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृति लता बरकड़े ने पक्ष रखा.

दुष्कर्म पीड़िता ने कहा मर्जी से की शादी, गर्भपात न हो, कोर्ट ने सुनाया फैसला

वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की इजाजत देने से मना कर दिया है. कोर्ट में नाबालिग के गर्भपात को लेकर संज्ञान याचिका दायर की गई थी. इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दुष्कर्म पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि उसने शादी की है और वह बच्चे को जन्म देना चाहती है. ऐसी स्थिति में पीड़िता के गर्भ को समाप्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने इसके साथ ही निर्देशित किया कि नाबालिग की डिलीवरी हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी में की जाएगी, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी.

नाबालिग की गर्भावधि की पेश हुई थी मेडिकल रिपोर्ट

इससे पहले नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के संबंध में संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए थे. याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को मेडिकल बोर्ड की ओर से बताया गया कि पीड़िता की उम्र 16 साल 7 महीने है और उसकी गर्भावधि 29 सप्ताह 1 दिन है. पीड़िता को गर्भापात कराने व नहीं कराने के संबंध में समझाइश व जानकारी दी गई थी, जिसके बाद वह गर्भपात नहीं करवाना चाहती है. उसकी गर्भावधि प्रसव की सीमा के अंतर्गत आती है.

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से कहा गया था कि पीड़िता का कहना है कि उसे अपनी मर्जी से शादी की है और वह बच्चे को जन्म देना चाहती है. माता-पिता उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, जिसके बाद एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को निर्देशित किया है कि वह पीड़िता को बालिग होने तक अपने पास रखें और बच्चे की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जाए.