3 महीने की बेटी को डुबोकर मारने वाले बाप को उम्रकैद, इंदौर के खजराना क्षेत्र में हुई थी सनसनीखेज वारदात

इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी कालू उर्फ शेरू खान को दी आजीवन कारावास की सजा, बच्ची की मां ने किया था खुलासा

INDORE 3 MONTH BABY MURDER
3 महीने की बेटी को डुबोकर मारने वाले बाप को उम्रकैद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 12:00 PM IST

इंदौर : कलयुग में इंसान भी हैवान बनता जा रहा है, ऐसे हैवान कुछ ऐसे अपराध करते हैं, जिनके बारे में सुनते ही रूह कांप जाती है. ऐसी ही सनसनी खेज वारदात हुई थी इंदौर के खजराना क्षेत्र में, जहां एक बाप अपनी ही 3 महीने की बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर देता है. अगस्त 2024 की इस घटना पर इंदौर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा से दंडित किया गया है.

पानी की हौज (टंकी) में मिली थी नवजात की लाश

खजराना पुलिस को 29 और 30 अगस्त 2024 के आसपास यह सूचना मिली थी कि खजराना क्षेत्र की एक हौज में एक नवजात बच्ची की लाश पड़ी हुई है. इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद हत्या का मामला दर्ज करते हुए बच्ची के पिता को आरोपी बनाया था. जांच में मिले सबूतों के आधार पर बच्ची के बाप को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कोर्ट में जानकारी दी कि खजराना गणेश मंदिर के पीछे पार्किंग में एक हौज बनी थी, उसी में 3 महीने की नवजात की लाश पड़ी थी. जांच में पता चला कि नवजात बच्ची पास ही के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की है.

Life Imprisonment to Killer Father
जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर ने आरोपी को सुनाई सजा (Etv Bharat)

बच्ची की मां ने किया चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने तुरंत अपना नेटवर्क सक्रिय किया और फिर जा पहुंची उसी महिला के घर पर, जिसकी बच्ची की लाश बरामद हुई थी. पूछताछ में महिला ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई. महिला ने पुलिस कोे बताया कि उसकी बच्ची को उसके ही पति कालू उर्फ शेरू खान ने पानी की टंकी में डुबाकर मार दिया. महिला ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी कि उसका पति बच्ची को शराब पीकर लगातार बेचने की बात करता था और जब भी वह विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट करता था.

3 महीने की बच्ची को टंकी में फेंक आया था हैवान बाप

महिला ने कहा कि एक दिन जब वह सो गई तो उसका पति 3 महीने की बच्ची को लेकर गया और उसे टंकी में फेंक आया. इसके बाद उसके पति ने लौटकर बताया कि उसने बच्ची को हौज में फेंक दिया है. महिला ने कहा कि इसके बाद वह खजराना पार्किंग में पहुंची तो बच्ची को टंकी में मृत देखकर वहीं छोड़ आई. इसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी.

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में काफी बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया और आरोपी कालू उर्फ शेरू खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर की जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत मालवीय ने बच्ची के बाप कालू उर्फ शेरू खान को आजीवन कारावास की सजा और अर्थ दंड से दंडित किया है. इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी के द्वारा पैरवी की गई

