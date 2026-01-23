ETV Bharat / state

3 महीने की बेटी को डुबोकर मारने वाले बाप को उम्रकैद, इंदौर के खजराना क्षेत्र में हुई थी सनसनीखेज वारदात

इंदौर : कलयुग में इंसान भी हैवान बनता जा रहा है, ऐसे हैवान कुछ ऐसे अपराध करते हैं, जिनके बारे में सुनते ही रूह कांप जाती है. ऐसी ही सनसनी खेज वारदात हुई थी इंदौर के खजराना क्षेत्र में, जहां एक बाप अपनी ही 3 महीने की बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर देता है. अगस्त 2024 की इस घटना पर इंदौर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा से दंडित किया गया है. पानी की हौज (टंकी) में मिली थी नवजात की लाश खजराना पुलिस को 29 और 30 अगस्त 2024 के आसपास यह सूचना मिली थी कि खजराना क्षेत्र की एक हौज में एक नवजात बच्ची की लाश पड़ी हुई है. इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद हत्या का मामला दर्ज करते हुए बच्ची के पिता को आरोपी बनाया था. जांच में मिले सबूतों के आधार पर बच्ची के बाप को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कोर्ट में जानकारी दी कि खजराना गणेश मंदिर के पीछे पार्किंग में एक हौज बनी थी, उसी में 3 महीने की नवजात की लाश पड़ी थी. जांच में पता चला कि नवजात बच्ची पास ही के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की है.