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आगरा में पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद, गला दबाकर मार डाला था, जानें पूरा मामला

आगरा : जिला जज संजय कुमार मलिक ने तीन साल पुराने महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है. जिला जज ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पति ने शक के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी. आरोपी तीन साल से जेल में हैं. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कोर्ट में नौ गवाह पेश किए. गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा हुई है.

मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है. 30 नवंबर, 2022 को शिवम कुंज ककरैठा में एक महिला के मृत मिलने की सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस पहुंची थी. कमरे में महिला मृत पड़ी थी. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मगर, मृतका के परिजन का पता पुलिस को नहीं चला. जिस पर सिकंदरा थााना में तैनात एसआई भानु प्रताप सिंह की तहरीर पर सिकंदरा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था.

महिला की पहचान अन्नु भार्गव पत्नी अनुज भार्गव उर्फ अक्कू निवासी शीतला गली, एमएम गेट के रूप में हुई थी. अन्नू भार्गव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर सात चोटें आईं थीं. उसकी मौत की वजह मुंह व गला दबाना आया था. घटना के बाद ही मृतका अन्नू का पति अनुज भार्गव लापता था. पुलिस ने मामले की छानबीन की और 5 फरवरी, 2023 को अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेजा. तभी से अनुज भार्गव जिला जेल में बंद है.