आगरा में पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद, गला दबाकर मार डाला था, जानें पूरा मामला
30 नवंबर, 2022 को आरोपी हत्या कर फरार हो गया था. 5 फरवरी, 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 5:17 PM IST
आगरा : जिला जज संजय कुमार मलिक ने तीन साल पुराने महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया है. जिला जज ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पति ने शक के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी. आरोपी तीन साल से जेल में हैं. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कोर्ट में नौ गवाह पेश किए. गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा हुई है.
मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है. 30 नवंबर, 2022 को शिवम कुंज ककरैठा में एक महिला के मृत मिलने की सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस पहुंची थी. कमरे में महिला मृत पड़ी थी. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मगर, मृतका के परिजन का पता पुलिस को नहीं चला. जिस पर सिकंदरा थााना में तैनात एसआई भानु प्रताप सिंह की तहरीर पर सिकंदरा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था.
महिला की पहचान अन्नु भार्गव पत्नी अनुज भार्गव उर्फ अक्कू निवासी शीतला गली, एमएम गेट के रूप में हुई थी. अन्नू भार्गव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर सात चोटें आईं थीं. उसकी मौत की वजह मुंह व गला दबाना आया था. घटना के बाद ही मृतका अन्नू का पति अनुज भार्गव लापता था. पुलिस ने मामले की छानबीन की और 5 फरवरी, 2023 को अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेजा. तभी से अनुज भार्गव जिला जेल में बंद है.
पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि आरोपी अनुज भार्गव बेरोजगार था. अन्नू एक पैथोलॉजी लैब में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी. जिससे परिवार का खर्च चलता था. आरोपी अनुज भार्गव अपनी पत्नी अन्नु के चरित्र पर शक करता था. आरोपी शराब पीने का आदी थी. हर दिन शराब पीकर अन्नू की पिटाई करता था. आए दिन के उत्पीड़न से तंग अन्नू अपने दोनों बच्चों को लेकर जगदीशपुरा थाना की शिवपुरी कॉलोनी में किराए पर आकर रहने लगी थी.
घटना वाले दिन डेयरी से दूध लेने आई अन्नु को आरोपी अनुज भार्गव मिल गया था. उसने सभी के सामने पत्नी से हाथ जोड़े और माफी मांगी. जिस पर अन्नू उसे अपने कमरे पर ले गई, जहां पर आरोपी ने अन्नू की हत्या की और मौके से भाग गया.
यह भी पढ़ें : कोडिन कफ सिरप मामला; शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, दुबई जाएगी वाराणसी पुलिस