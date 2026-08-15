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बाराबंकी में ऑनर किलिंग मामले में चार को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

दस वर्ष आठ माह पूर्व ऑनर किलिंग के एक मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला.

life imprisonment to four in honor killing case in barabanki.
बाराबंकी में ऑनर किलिंग मामले में चार को आजीवन कारावास. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 7:52 AM IST

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बाराबंकी: दस वर्ष आठ माह पूर्व ऑनर किलिंग के एक मामले में यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने चाचा समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए चारों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-09 अंजनी कुमार सिंह ने शुक्रवार को सुनाया. इस मामले में विचारण के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई.

एडीजीसी वरुण मिश्रा ने बताया कि देवां थाना क्षेत्र के कैमई गांव की रहने वाली वादिनी अनीता ने देवां थाने में तहरीर देकर बताया कि लड़के संदीप ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले गांव की रहने वाली 23 वर्षीय प्रीति को भगाकर उसके साथ शादी कर लिया था. उसके बाद वह उसे साथ ले जाकर अम्बाला पंजाब में रह रहा था.जिसके करीब एक माह का एक लड़का भी है.

15 दिसम्बर 2015 को शादी के बाद लड़का संदीप ,बहू व पोते के साथ गांव आया था तथा शाम को बहू व पोते को घर मे छोड़कर बाहर किसी काम से चला गया था. रात करीब 08 बजे जब मैं अपने परिवार के साथ बाहर मौजूद थी कि तभी मेरी बहू के पिता हरीलाल गौतम जो मेरे पड़ोसी हैं.अपने सगे भाई कुंवारे उर्फ रामकुंवर गौतम तथा अन्य साथी हरिनाम गौतम पुत्र शत्रोहन गौतम व दुर्गा गौतम पुत्र होली व दिनेश गौतम पुत्र दुर्गा गौतम के साथ घर पर आए तथा हरीलाल ने कहा कि बेटी घर चलो.

तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं. बेटी ने जाने से मना किया तो हरीलाल ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथियों सहित अपने घर की तरफ लेकर चले गए. बेटी को हाथ पकड़कर ले जाते समय मैंने व मेरे पति ने सोलर लालटेन की रोशनी में सभी को अच्छी तरह देखा व पहचाना था.हम लोग पूरी रात प्रीति को तलाश करते रहे परन्तु पता नही चल सका.

गांव में चर्चा थी कि बहू को उसके पिता द्वारा मार दिया गया है. गांव के ही मंशाराम व जगजीवन ने डरते डरते बताया कि तुम्हारी बहू को रात में हरीलाल और उनके साथ के लोगों ने मारकर बोरे में भरकर जंगल की तरफ ले जाते देखा था लेकिन डर के मारे कुछ नही कहा. वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने हरीलाल,कुंवारे उर्फ रामकुंवर,दिनेश गौतम,हरिनाम गौतम और दुर्गा गौतम निवासीगण चमरही मजरे कैमई थाना देवां के विरुद्ध 147,149,364,302,201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की.


हरिनाम की निशानदेही पर उसी के खेत से मिट्टी के अंदर से एक बोरे में लाश बरामद हुई.तत्कालीन विवेचक प्रभारी निरीक्षक जावेद खां द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूरी कर पांचों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.अभियोजन ने इस मामले में 07 गवाह पेश किए.एडीजीसी वरुण मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना.विचारण के दौरान हरीलाल की मौत हो गई.


गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 09 ने कुंवारे उर्फ रामकुंवर, दिनेश गौतम,हरिनाम गौतम और दुर्गा गौतम को दोषी पाते हुए सभी चारों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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