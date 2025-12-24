ETV Bharat / state

मर्डर केस में चार भाईयों को आजीवन कारावास, शराब विवाद में ली थी जान, कोर्ट का फैसला बना नजीर

बलौदाबाजार में एक साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Life imprisonment to four brothers
मर्डर केस में चार भाईयों को आजीवन कारावास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 7:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार के दर्रा गांव में थाना गिधौरी टुडरा अंतर्गत एक साल पहले हुए हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.ये वारदात 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जिसमें चार भाईयों ने मिलकर विवाद में एक शख्स की परिवार के सामने पीटकर हत्या कर दी थी.जब आरोपी शख्स की पिटाई कर रहे थे तो उसकी पत्नी और बेटे बचाने के लिए आगे आए थे.लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया. जब मृतक के भतीजे ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसे भी घायल किया और भाग गए.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम


परिजन किसी तरह लहूलुहान हालत में रामशंकर साहू को उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद रामशंकर को मृत घोषित कर दिया. एक मामूली विवाद के कारण परिवार का सहारा छीन चुका था. घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. पुलिस जांच में घटना स्थल, मेमोरेंडम कथन, जप्ती पत्रक और चश्मदीद गवाहों के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य बने.

मर्डर केस में चार भाईयों को आजीवन कारावास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अदालत में चला लंबा ट्रायल, 18 गवाहों की गवाहीमामला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में चला. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए. इनमें मृतक की पत्नी, बच्चा, घायल भतीजा नितेश और अन्य प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे. सभी गवाहों ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे चारों आरोपियों ने मिलकर रामशंकर साहू पर हमला किया और उसकी हत्या की.


लोक अभियोजक की सख्त दलीलें

मामले की सुनवाई के दौरान अंतिम तर्क के समय सरकारी वकील एवं लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा ने अदालत के सामने सशक्त और तथ्यपूर्ण दलीलें पेश की. उन्होंने कहा कि यह कोई आकस्मिक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक पूर्व नियोजित हमला था. आरोपियों ने रामशंकर को फोन कर बुलाया, उसके परिवार को बंधक जैसी स्थिति में रखा और फिर सबके सामने बेरहमी से उसकी पिटाई कर हत्या कर दी. लोक अभियोजक ने कहा कि समाज में इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए कठोर सजा जरूरी है, ताकि यह फैसला एक नजीर बने.

बचाव पक्ष की दलीलें हुईं कमजोर

वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन चश्मदीद गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के सामने बचाव पक्ष की दलीलें टिक नहीं सकीं.अदालत ने माना कि घटना में चारों आरोपियों की भूमिका समान और स्पष्ट है.

सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी कृष्णा साहू, राजेश कुमार साहू, उमेश कुमार साहू और रविशंकर साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2) एवं 3(5) के तहत हत्या का दोषी ठहराया. अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास समेत प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही आदेश दिया कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो आरोपियों को अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.



ETV भारत से विशेष बातचीत में इस पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से केस लड़े लोक अभियोजक थानेश्वर प्रसाद वर्मा ने फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की हत्या का नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती हिंसा और नशे की प्रवृत्ति पर एक कड़ा संदेश है.

अभियोजन ने अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया कि यह घटना अचानक हुई झड़प नहीं थी, बल्कि पूर्व नियोजित और सामूहिक हमला था. चारों आरोपियों ने मृतक को फोन कर बुलाया, उसकी पत्नी और बच्चों को पहले ही रोककर रखा और फिर सबके सामने बेरहमी से मारपीट की. यह दर्शाता है कि आरोपियों की मंशा स्पष्ट रूप से हत्या करने की थी. इस केस में चश्मदीद गवाहों की गवाही, घायल भतीजे के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थल के साक्ष्य और आरोपियों के मेमोरेंडम कथन अभियोजन के लिए निर्णायक साबित हुए - थानेश्वर प्रसाद वर्मा, लोक अभियोजक

क्या था पूरा मामला ?

आरोपी कृष्णा साहू, राजेश कुमार साहू, उमेश कुमार साहू और रविशंकर साहू, चारों सगे भाई हैं. इन भाईयों का शराब पीने और पिलाने को लेकर रामशंकर साहू से विवाद चल रहा था. 29 अक्टूबर 2024 की रात करीब 10 बजे चारों आरोपियों ने रामशंकर साहू की पत्नी और बच्चे को रास्ते में रोक लिया. उन्हें अपने पास बैठा कर रखा और रामशंकर को फोन कर मौके पर बुलायाय फोन कॉल किसी सामान्य बातचीत के लिए नहीं, बल्कि एक सोची-समझी हिंसा के लिए किया गया था. पत्नी और बच्चों को बंधक बनाने की बात सुनकर रामशंकर मौके पर पहुंचा जहां चारों आरोपी उसके ऊपर टूट पड़े और इतना मारा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

आपको बता दें कि कुल 18 गवाहों ने एक सुर में घटना की पुष्टि की, जिससे आरोपियों की भूमिका निर्विवाद रूप से सिद्ध हुई. लोक अभियोजक ने अदालत से आग्रह किया था कि इस जघन्य अपराध में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं है.

बारनवापारा अभयारण्य में जुटे विदेशी पर्यटक, प्रकृति के बीच वन्यजीवों को देखकर हुए मुग्ध


कांकेर की घटना को लेकर कबीरधाम बंद, सर्व आदिवासी समाज और धर्म जागरण मंच ने की अपील, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

Yearender 2025: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए उतार चढ़ाव, संघर्ष और सियासी घेराबंदी का साल

TAGGED:

MURDER CASE IN LIQUOR DISPUTE
COURT DECISION BECOMES PRECEDENT
आजीवन कारावास
शराब विवाद
LIFE IMPRISONMENT TO FOUR BROTHERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.