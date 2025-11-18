ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, एक ग्रामीण को चारपाई पर सोते समय जिंदा जला दिया था, मरने से पहले दिया था बयान

फिरोजाबाद : जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

लगभग आठ साल पहले दोषियों ने चारपाई पर सो रहे एक ग्रामीण को जिंदा जला दिया था. इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत हो गयी थी. ग्रामीण ने मरने से पहले बयान दिया था, जो सजा का आधार बना. घटना के पीछे नाली का विवाद था.

विशेष लोक अभियोजक शीलेन्द्र प्रताप सिंह और पुलिस मीडिया सेल की तरफ से बताया गया, यह मामला आठ साल पुराना है. घटना 19/20 जून 2017 की है. एका थाना क्षेत्र के गांव नगला बली के रहने वाले संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय कायम सिंह को चारपाई पर सोते समय पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था.

गंभीर रूप से झुलसे संतोष की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. संतोष के बेटे जय किशन ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करायी थी. घटना में रमेश चंद्र, विजय कुमार, भूरी देवी निवासी गांव बली और टीटू निवासी जेड़ा को नामजद किया गया था.