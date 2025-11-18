ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, एक ग्रामीण को चारपाई पर सोते समय जिंदा जला दिया था, मरने से पहले दिया था बयान

घटना 19/20 जून 2017 की है. कोर्ट ने दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

फिरोजाबाद कोर्ट ने दी सजा.
फिरोजाबाद कोर्ट ने दी सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 9:23 PM IST

फिरोजाबाद : जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

लगभग आठ साल पहले दोषियों ने चारपाई पर सो रहे एक ग्रामीण को जिंदा जला दिया था. इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत हो गयी थी. ग्रामीण ने मरने से पहले बयान दिया था, जो सजा का आधार बना. घटना के पीछे नाली का विवाद था.

विशेष लोक अभियोजक शीलेन्द्र प्रताप सिंह और पुलिस मीडिया सेल की तरफ से बताया गया, यह मामला आठ साल पुराना है. घटना 19/20 जून 2017 की है. एका थाना क्षेत्र के गांव नगला बली के रहने वाले संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय कायम सिंह को चारपाई पर सोते समय पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था.

गंभीर रूप से झुलसे संतोष की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. संतोष के बेटे जय किशन ने इस मामले की एफआईआर दर्ज करायी थी. घटना में रमेश चंद्र, विजय कुमार, भूरी देवी निवासी गांव बली और टीटू निवासी जेड़ा को नामजद किया गया था.

पुलिस ने मामले की विवेचना की. गवाहों के बयान और साक्ष्य संकलन के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुयी. अभियोजन पक्ष की तरफ से तमाम गवाह और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए.

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. साथ ही गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद चारों आरोपियों रमेश, विजय, भूरी देवी, टीटू को घटना का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

