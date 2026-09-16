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हमीरपुर में किशोरी से गैंगरेप मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर : मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2022 में किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. बुधवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चारों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 82 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष के लिए वादी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर का समर्थन और पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य रहे. पीड़िता ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया. बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई प्रभावी विरोधाभास या तथ्य सामने नहीं आ सका, जिससे अभियोजन के साक्ष्य प्रभावित होते.

अभियोजन ने उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके आधार पर चारों अभियुक्त दोषसिद्ध हुए. दोष सिद्धि के बाद संबंधित धाराओं में आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया गया है. न्यायालय ने चारों अभियुक्तों पर कुल 82 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था. इसमें बताया गया था कि उनकी 12 वर्षीय बेटी रात करीब एक बजे घर से लापता हो गई थी. पुलिस ने मामले में जितेंद्र और अनिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. किशोरी की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए और चिकित्सीय परीक्षण कराया. इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दर्ज किए गए.