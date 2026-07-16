ETV Bharat / state

फतेहपुर में हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, चुनावी रंजिश में दलित अधेड़ से मारपीट कर जबरन पिला दिया था जहर

विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद.
हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर : हत्या मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों ने चुनावी रंजिश में दलित अधेड़ को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जबरन जहर पिला दिया था. मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट डॉ. मो इलियास ने पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

असोथर थाना क्षेत्र के रिठवां गांव के रहने वाले पुत्तन लाल पासवान का प्रधान पति सुरेंद्र सिंह यादव से चुनावी रंजिश चल रही थी. 13 जनवरी 2008 की रात 9:00 बजे सुरेंद्र सिंह यादव, नीरज सिंह यादव, अजय सिंह यादव, नरेंद्र सिंह यादव एवं दीपू यादव एक राय होकर पुत्तन के दरवाजे पहुंचे और गाली गलौज करने लगे. विरोध करने पर सभी ने मारा पीटा.

गांव के लोगों के पहुंचने पर मामला शांत हुआ. उसी दिन देर रात फिर सभी आरोपित दरवाजे पर पहुंचे और उत्तम को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जबरन जहर पिला दिया. इलाज के दौरान पुत्तन की मौत हो गई. मृतक के पुत्र सुरेंद्र कुमार पासवान की तहरीर पर पुलिस ने सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया था.

मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए एससी एसटी कोर्ट ने सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम एवं वादी अधिवक्ता अनिल कुमार शुक्ला की दलीलों व उपलब्ध कराए गए सबूतों तथा गवाहों को पर्याप्त मानते हुए सभी आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा की घोषणा की. अदालत द्वारा न्याय मिलने पर पीड़ित परिजनों ने खुशी का इजहार किया और न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित किया.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की टिप्पणी- आर्थिक रूप से सक्षम मां को बच्चे की कस्टडी के बाद पूरा भरण-पोषण पिता पर नहीं डाला जा सकता

TAGGED:

FATEHPUR NEWS
LIFE IMPRISONMENT TO FIVE ACCUSED
UP NEWS
हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद
FATEHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.