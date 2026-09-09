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सीतापुर में 14 वर्षीय बेटी से RAPE के दोषी पिता को उम्रकैद

सीतापुर: बेटी की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले कलयुगी पिता को महज 114 दिनों के भीतर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी. इस पूरी कानूनी कार्रवाई में पुलिस की भूमिका बेहद अहम रही. कोर्ट ने दोषी पिता पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.





मामला थाना कमलापुर क्षेत्र का है. पीड़िता की मां ने 17 मई 2026 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका पति ने 14 वर्षीय पुत्री से रेप किया है. उसने बुआ के घर से वापस लाते समय रास्ते में गन्ने के खेत के डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.





तहरीर मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए. घटनास्थल से बरामद अभियुक्त की शर्ट के टूटे बटन, बाल तथा पीड़िता के कपड़ों से प्राप्त जैविक नमूनों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया. एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल साक्ष्यों ने अभियुक्त के अपराध की पुष्टि कर दी.





सीओ सिधौली विशाल गुप्ता ने बताया कि विवेचना को प्राथमिकता देते हुए सीतापुर पुलिस ने मात्र 10 दिनों के भीतर 2 जून 2026 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. इसके बाद अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोरतम सजा सुनाई.





न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 5N/6 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. मुकदमा दर्ज होने के महज 114 दिनों के भीतर पीड़िता को न्याय दिलाने पर पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल ने विवेचना टीम और अभियोजन पक्ष की सराहना करते हुए इसे महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया.





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