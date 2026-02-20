ETV Bharat / state

अलीगढ़ में हत्यारे को उम्रकैद, बच्चे को खेलते समय उठा ले गया था, मारने के बाद शव जलाकर दफना दिया था

जिला कोर्ट ने हत्यारे को दी उम्रकैद की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )