अलीगढ़ में हत्यारे को उम्रकैद, बच्चे को खेलते समय उठा ले गया था, मारने के बाद शव जलाकर दफना दिया था
कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. घटना 17 जून 2025 की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 9:03 PM IST
अलीगढ़ : इगलास थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय मासूम की हत्या मामले में जिला कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
घटना 17 जून 2025 की है. शाम के समय बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान अचानक लापता हो गया. परिजनों ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
अगले दिन पिता ने इगलास थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. बच्चे के अचानक गायब होने से गांव में हड़कंप मच गया. जांच के दौरान पुलिस को मनु उर्फ मनोज की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया.
आरोपी ने पुलिस को बताया, बच्चे को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर जलाया और फिर गांव के बाहर बाजरे के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया था.
तीन दिन बाद खेत से अधजला शव बरामद होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामले में थाना इगलास पर केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर मजबूत विवेचना की. अदालत में प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को दोषी करार दिया गया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन किया गया. इसी का परिणाम है कि न्यायालय पॉक्सो -1 ने आरोपी मनु उर्फ मनोज को सश्रम आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. बच्चे के परिवार ने कहा कि उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सजा से उन्हें संतोष मिला है.
