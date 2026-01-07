ETV Bharat / state

मां के सामने बहन की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, भाई को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, चौंकाने वाली है वजह

बाराबंकीः भाई द्वारा अपनी बहन की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने 18 महीने में ही फैसला सुना दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर - 2 राकेश कुमार सिंह प्रथम ने बुधवार को आरोपी भाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मां ने ही अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा द्वारा दर्ज कराया गया था.

एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि कस्बा व थाना सफदरगंज के नई बस्ती निवासी जोहरा बानो ने 28 जून 2024 को सफदरगंज थाने में तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 28 जून को सुबह 5 बजे के आसपास में अपने घर के आंगन में बैठी थी. इसी दौरान उससे अलग कमरे में रहने वालाबेटा मो. उस्मान उठा और घर में रखी कुल्हाड़ी से बेटी जमीला बानों (30) पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी. जोहरा ने बताया था कि जब उसने रोकने का प्रयास किया तो धमकी और हत्या करके उसके सामने ही घर से भाग गया. मो. उस्मान अपनी बहन जमीला बानो पर शक करता था. बेटी की शादी मो. आसिफ निवासी त्रिलोकपुर थाना मसौली बाराबंकी के साथ दो-ढाई वर्ष पूर्व हुई थी. तीन माह से घर पर आकर रह रही थी.