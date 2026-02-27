ETV Bharat / state

फतेहपुर में दुकान पर हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड

अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी चमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Photo Credit: ETV Bharat
मर्डर केस में फतेहपुर की अदालत का फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 10:14 PM IST

2 Min Read
फतेहपुर: फतेहपुर जनपद में ईद के दिन हुए दिनदहाड़े हत्याकांड में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी है. अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने आरोपी चमन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

गोश्त खरीदने के विवाद में हुई थी हत्या: अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 11 अप्रैल 2024 को थरियांव थाना क्षेत्र के कस्बे में दोपहर करीब 12:30 बजे हुई थी. मृतक शेर अली गोश्त खरीदने के लिए मीट विक्रेता राजू की दुकान पर पहुंचे थे, तभी वहां कस्बे का ही चमन आ गया. पहले गोश्त लेने की बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई जो कुछ ही देर में हिंसक विवाद में बदल गई. आवेश में आकर आरोपी चमन ने दुकान पर रखे चाकू से शेर अली के पेट पर जानलेवा वार कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से दलीलें हुईं मज़बूत: गंभीर चोट लगने के कारण शेर अली की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी हथियार सहित वहां से फरार हो गया था. घटना के बाद मृतक के भाई अशरफ अहमद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. विवेचना के दौरान मीट विक्रेता राजू और पड़ोसी दुकानदार रसीद ने चश्मदीद गवाह के रूप में न्यायालय में बयान दर्ज कराए. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए.

तनावपूर्ण हालात और न्यायिक प्रक्रिया: शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए अंतिम फैसला सुनाया. ज्ञात हो कि इस हत्याकांड के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कई थानों की पुलिस बुलाकर स्थिति को संभाला था. अब इस सजा के साथ ही पीड़ित परिवार को कानूनी न्याय मिल गया है.

