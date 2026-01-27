ETV Bharat / state

रामपुर में पायल हत्याकांड के 6 दोषियों को उम्रकैद, 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन टुकड़ों में मिला था शव

पायल हत्याकांड में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : बहुचर्चित पायल उर्फ जैनब हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 2018 में पायल उर्फ जैनब की हत्या कर दी गई थी. मृतका के भाई राहिल की ओर से थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें छह लोगों को नामजद किया गया था. मुख्य आरोपी जहांगीर पर आरोप था कि उसने अपने साथियों ताहिर, इमरोज, निसार, प्रभजीत उर्फ सागर और दानिश के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. इनमें जहांगीर और ताहिर पिता-पुत्र हैं. 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Video Credit; ETV Bharat) जैनब उर्फ पायल का रिश्ता जहांगीर के साथ तय हुआ था. किसी बात को लेकर जहांगीर ने पायल से दूरियां बना ली थी. इसी बात को लेकर दोनों में नाराजगी थी. जहांगीर किसी और लड़की से संपर्क में था. इस बात का पता पायल को पता चल गया था. जहांगीर ने पायल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी निर्मम हत्याकर दी थी.