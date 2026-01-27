ETV Bharat / state

रामपुर में पायल हत्याकांड के 6 दोषियों को उम्रकैद, 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन टुकड़ों में मिला था शव

कोर्ट ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लापता होने के 11 दिन बाद शव मिला था.

पायल हत्याकांड में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा.
पायल हत्याकांड में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:44 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : बहुचर्चित पायल उर्फ जैनब हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 2018 में पायल उर्फ जैनब की हत्या कर दी गई थी. मृतका के भाई राहिल की ओर से थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें छह लोगों को नामजद किया गया था.

मुख्य आरोपी जहांगीर पर आरोप था कि उसने अपने साथियों ताहिर, इमरोज, निसार, प्रभजीत उर्फ सागर और दानिश के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. इनमें जहांगीर और ताहिर पिता-पुत्र हैं.

8 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Video Credit; ETV Bharat)

जैनब उर्फ पायल का रिश्ता जहांगीर के साथ तय हुआ था. किसी बात को लेकर जहांगीर ने पायल से दूरियां बना ली थी. इसी बात को लेकर दोनों में नाराजगी थी. जहांगीर किसी और लड़की से संपर्क में था. इस बात का पता पायल को पता चल गया था. जहांगीर ने पायल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी निर्मम हत्याकर दी थी.

जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया, पायल घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई. करीब 11 दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी जहांगीर के फार्महाउस से पायल का शव तीन टुकड़ों में बरामद किया था.

22 जनवरी को अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि यह मामला वर्ष 2018 का है और थाना गंज क्षेत्र से संबंधित है. अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : UGC नियमों को लेकर यूपी बीजेपी में बवाल, अब तक 16 ने पार्टी छोड़ी, अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए खड़े

Last Updated : January 27, 2026 at 6:16 PM IST

TAGGED:

RAMPUR PAYAL MURDER CASE
PAYAL MURDER CASE IN RAMPUR
RAMPUR NEWS
पायल हत्याकांड दोषियों का उम्रकैद
RAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.