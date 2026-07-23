शाहजहांपुर के डबल मर्डर केस में 6 दोषियों को उम्रकैद, पहले प्रेमी की हत्या, फिर बदला लेने के लिए महिला का मर्डर
ओमपाल कश्यप की पत्नी ममता का गांव के रमन पाल यादव से प्रेम प्रसंग था. वह उसके साथ पानीपत चली गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 10:00 PM IST
शाहजहांपुर : थाना जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम डहर में हुए चर्चित डबल मर्डर मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है.
घटना 8 जून 2022 की है. खेत पर रमन पाल शाम 5.30 बजे काम कर रहा था तभी ओमपाल अपने बेटों के साथ आया. लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी. यह बात रमन पाल के भाइयों को पता चली तो वह भी खेत की ओर दौड़े और उन्होंने अपनी भाभी की हत्या कर दी. दोनों हत्याओं का आरोप ओमपाल और उसके बेटों पर लगा दिया.
शासकीय अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने बताया, ओमपाल कश्यप की पत्नी ममता का गांव के रमन पाल यादव से प्रेम प्रसंग था. वह उसके साथ पानीपत काम करने चली गई. लॉकडाउन लगने पर रमन पाल और ममता गांव लौट आए. यह बात पूर्व पति ओमपाल को परेशान करने लगी. 8 जून 2022 की शाम को अमोपाल और उसके बेटे सोनू, अमित गांव के प्रमोद के साथ मिलकर खेत पर काम करते रमन पाल को कुल्हाड़ी और लाठी डंडो से प्रहार कर हत्या कर दी.
वही उनको बचाने दौड़ी ममता को मृतक रमन पाल के भाइयों सर्वेश और अजय ने बदला लेने के लिए दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी. बाद में मृतक रमन पाल के भाई सर्वेश ने पुलिस में तहरीर दी की दोनों हत्याएं ओमपाल और उसके बेटों ने की है. विवेचना में पता चला की सर्वेश और उसके भाई अजय ने ही अपनी भाभी ममता की गाला घोंटकर हत्या की थी.
सारे साक्षय न्यायालय में पेश किए गए और न्यायालय में ट्रायल चला जिसके बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने दोहरे हत्याकांड के छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई और अर्थ दंड लगाया है. एक पक्ष के चार लोगों पर 25-25 हजार का और वादी पक्ष के दो लोगों पर 55- 55 हजार का अर्थ दंड लगाया है.
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