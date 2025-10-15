ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में 3 भाइयों समेत 4 हत्यारों को उम्रकैद, 5 साल पहले युवक को मार दी थी गोली

छपार थाना के तेजलहेडा गांव के आरोपियों ने गांव के ही युवक की रंजिशन कर दी थी हत्या

मुजफ्फरनगर कोर्ट का फैसला.
मुजफ्फरनगर कोर्ट का फैसला. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगरः छपार थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 भाइयों सहित 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय एडीजे 05 न्यायाधीश कासिम शेख ने आजीवन कारावास सुनाई है. इसके साथ ही दो दोषियों 32-32 और दो पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जानकारी मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से दी गई है.

छपार थाना पुलिस ने बताया कि 18 मई 2020 को ग्राम तेजलहेडा निवासी अक्षय कुमार ने लिखित तहरीर दी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि कृष्णपाल पुत्र पीतम, नरेश, चरण सिंह, नवाब पुत्र बृहम सिंह ने अवैध हथियारों से लैस होकर उसके भतीजे के घेर में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी थी. इसके साथ ही परिवार को धमकी देते हुए फरार हो गए थे.

तहरीर के आधार पर थाना छपार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कृष्णपाल को 19 मई और नरेश को 22 मई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. ही चरण सिंह और नवाब ने 1 जून को 2020 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया था. थाना छपार पुलिस ने कृष्णपाल और नरेश के कब्जे से आलाकत्ल बरामद किया थे. इसके बाद थाना छपार पुलिस ने 5 अगस्त को 2020 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. एडीजीसी सहदेव सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध सारे साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किये.

एडीजीसी सहदेव सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय एडीजे कोर्ट संख्या-5 ने चरण सिंह, नवाब को आजीवन कारावास और 27-27 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया. वहीं, कृष्णपाल और नरेश को आजीवन कारावास के साथ 32-32 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.

इसे भी पढ़ें- फिरोजाबाद में नाबालिग के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, रेप में नाकाम होने पर मार दिया था, कोर्ट ने 22 दिन में सुनाया फैसला

TAGGED:

MUZAFFARNAGAR COURT VERDICT
LIFE IMPRISONMENT MURDERERS
मुजफ्फरनगर में हत्या
गोली मारकर हत्या
MUZAFFARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.