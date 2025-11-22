ETV Bharat / state

4 साल की बच्ची से रेप, 10वीं कक्षा के छात्र के अपहरण-हत्या केस में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

मैनपुरीः जिला कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. फास्ट ट्रैक अदालत ने दसवीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और हत्या के लगभग 20 साल पुराने मामले में तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 4 साल की बच्ची के रेपिस्ट को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दो आरोपी फरारः जिला सरकारी वकील (डीजीसी) पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को आरोपी रवि मिश्रा, आक्रोश गुप्त और योगेंद्र कश्यप को दोषी ठहराते कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. डीजीसी ने बताया कि सह-आरोपी शैलेन्द्र यादव और शैलेन्द्र कश्यप की केस फाइलें अलग कर दी गई हैं, क्योंकि वे फरार हैं.

31 दिसंबर 2005 को किया गया था अपहरणः डीजीसी चौहान ने बताया कि पावर हाउस रोड निवासी दसवीं कक्षा का छात्र सुनील तोमर 31 दिसंबर 2005 की शाम को लापता हो गया था. काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद 1 जनवरी 2006 को सुनील का शव जलालपुर गांव के पास मिला था. सुनील के भाई दीपू तोमर ने रवि मिश्रा, आक्रोश गुप्ता, योगेन्द्र कश्यप, शैलेन्द्र यादव और शैलेन्द्र कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.