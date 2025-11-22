ETV Bharat / state

4 साल की बच्ची से रेप, 10वीं कक्षा के छात्र के अपहरण-हत्या केस में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

मैनपुरी की फास्ट ट्रैक अदालत ने अपहरण-हत्या और पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से रेप के दोषियों को सुनाई सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर
November 22, 2025

मैनपुरीः जिला कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. फास्ट ट्रैक अदालत ने दसवीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और हत्या के लगभग 20 साल पुराने मामले में तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, 4 साल की बच्ची के रेपिस्ट को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दो आरोपी फरारः जिला सरकारी वकील (डीजीसी) पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को आरोपी रवि मिश्रा, आक्रोश गुप्त और योगेंद्र कश्यप को दोषी ठहराते कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. डीजीसी ने बताया कि सह-आरोपी शैलेन्द्र यादव और शैलेन्द्र कश्यप की केस फाइलें अलग कर दी गई हैं, क्योंकि वे फरार हैं.

31 दिसंबर 2005 को किया गया था अपहरणः डीजीसी चौहान ने बताया कि पावर हाउस रोड निवासी दसवीं कक्षा का छात्र सुनील तोमर 31 दिसंबर 2005 की शाम को लापता हो गया था. काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद 1 जनवरी 2006 को सुनील का शव जलालपुर गांव के पास मिला था. सुनील के भाई दीपू तोमर ने रवि मिश्रा, आक्रोश गुप्ता, योगेन्द्र कश्यप, शैलेन्द्र यादव और शैलेन्द्र कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

खेत में ले जाकर बच्ची से किया था रेप: वहीं, पॉक्सो कोर्ट ने चार साल की बच्ची से रेप मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिला सरकारी वकील (डीजीसी) पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) जीतेंद्र मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को कानपुर देहात निवासी संदीप (24) को दोषी ठहराया और सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया.

डीजीसी चौहान ने बताया कि संदीप अपने रिश्तेदारों के साथ एक गांव में रह रहा था और 12 अप्रैल को उसने गांव की ही रहने वाली बच्ची को बहला-फुसलाकर एक खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया. बच्ची के पिता ने संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई. जांच के बाद पुलिस ने चार साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में संदीप के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था.

