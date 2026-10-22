हत्या के 36 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण का दिया आदेश
दूसरे हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की समय पूर्व रिहाई की मांग में पर रकार से जवाब तलब किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:31 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1987 में हुई हत्या के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ कुंभकरण की अपील खारिज कर आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने आरोपी को शेष सजा भुगतने के लिए संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.
अभियोजन के अनुसार, भीम सिंह का आरोपियों से जमीन को लेकर विवाद था. 24 फरवरी 1987 की रात घर लौटते समय उसे घेर लिया गया. आरोप था कि राम सहाय, छोटे और भगवान दास ने उसे पकड़ा और कुंभकरण ने उसके पेट में गुप्ती से वार कर दिया. अगले दिन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई. बरेली की सत्र अदालत ने 31 जुलाई 1989 को आरोपी को हत्या का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
अपील में बचाव पक्ष ने मृत्यु पूर्व बयान और प्राथमिकी में घायल को अस्पताल पहुंचाने के तरीके में अंतर, एक गवाह के पक्षद्रोही होने तथा हथियार बरामद न होने का मुद्दा उठाया. हाईकोर्ट ने कहा कि चिकित्सक की पुष्टि के बाद मजिस्ट्रेट ने मृतक का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया था. प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और चिकित्सकीय साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं. अस्पताल पहुंचाने के तरीके में मामूली अंतर से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता. अदालत ने दोषसिद्धि में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई और अपील खारिज कर दी.
27 साल से जेल में बंद कैदी की समय पूर्व रिहाई पर मांगा जवाब : हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की समय पूर्व रिहाई की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने बाबू शाह की याचिका पर उसके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल एवं सिद्धार्थ श्रीवास्तव को सुनकर दिया है. अधिवक्ता आदर्श शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि बरेली के मीरगंज थानाक्षेत्र में दियोसस गांव निवासी याची बाबू शाह वर्तमान में केंद्रीय कारागार बरेली में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. उसे एडिशनल सेशन जज, बरेली ने 25 जनवरी 2007 को आईपीसी की धारा 302/34 व 328 के तहत आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. वह लगभग 27 वर्षों से जेल में बंद है और उसकी समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए.
खंडपीठ ने राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही याची को उसके बाद दो सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 दिसंबर तय की है.
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