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हत्या के 36 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1987 में हुई हत्या के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ कुंभकरण की अपील खारिज कर आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने आरोपी को शेष सजा भुगतने के लिए संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.

अभियोजन के अनुसार, भीम सिंह का आरोपियों से जमीन को लेकर विवाद था. 24 फरवरी 1987 की रात घर लौटते समय उसे घेर लिया गया. आरोप था कि राम सहाय, छोटे और भगवान दास ने उसे पकड़ा और कुंभकरण ने उसके पेट में गुप्ती से वार कर दिया. अगले दिन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई. बरेली की सत्र अदालत ने 31 जुलाई 1989 को आरोपी को हत्या का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

अपील में बचाव पक्ष ने मृत्यु पूर्व बयान और प्राथमिकी में घायल को अस्पताल पहुंचाने के तरीके में अंतर, एक गवाह के पक्षद्रोही होने तथा हथियार बरामद न होने का मुद्दा उठाया. हाईकोर्ट ने कहा कि चिकित्सक की पुष्टि के बाद मजिस्ट्रेट ने मृतक का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया था. प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और चिकित्सकीय साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं. अस्पताल पहुंचाने के तरीके में मामूली अंतर से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता. अदालत ने दोषसिद्धि में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई और अपील खारिज कर दी. 27 साल से जेल में बंद कैदी की समय पूर्व रिहाई पर मांगा जवाब : हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की समय पूर्व रिहाई की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.