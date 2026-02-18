ETV Bharat / state

37 साल पुराने हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- संदेह कितना भी गहरा हो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1987 के एक बहुचर्चित हत्या मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 9:56 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1987 के एक बहुचर्चित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी खुन्‍नी लाल को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा प्रथम की पीठ ने 17 मई 1989 को सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया और अपील स्वीकार कर ली.

फर्रुखाबाद के थाना ठठिया में आरोपी खुन्‍नी लाल के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज़ कराया गया था. ट्रायल कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी.

अभियोजन के अनुसार, 9 मई 1987 की शाम ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था. आरोप था कि खुन्‍नी लाल ने अपने साथियों भगवान दीन और जगदीश के साथ मिलकर मौजी लाल की गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी. हालांकि ट्रायल कोर्ट ने भगवान दीन और जगदीश को बरी कर दिया था, जबकि खुन्‍नी लाल को दोषी ठहराया गया था.

हाईकोर्ट ने साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण करते हुए पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में तिथि को लेकर हेरफेर की आशंका है. कई महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया. मुख्य गवाह राम सिंह के बयान में गंभीर विरोधाभास पाए गए.

उन्होंने जिरह में कहा कि अंधेरा होने के कारण उन्होंने हमला होते नहीं देखा. अन्य गवाहों के बयान भी आपस में मेल नहीं खाते. पंचनामा और अन्य दस्तावेजों पर एक ही स्याही से अंगूठे के निशान होने से दस्तावेज एक साथ तैयार किए जाने की आशंका व्यक्त की गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि चोटें निश्चित रूप से आरोपी द्वारा ही पहुंचाई गई थीं. अदालत ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती. “संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता.”

पीठ ने यह भी कहा कि जब तीनों आरोपियों के खिलाफ लगभग समान साक्ष्य थे और दो को बरी कर दिया गया, तो केवल एक आरोपी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का 17 मई 1989 का निर्णय निरस्त करते हुए खुन्‍नी लाल को बरी कर दिया और आदेश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए.

