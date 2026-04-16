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आगरा में छात्रा को जिंदा जलाने के दोषी की उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने अपील खारिज की

मामला 2008 का है. स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा को आशीष उर्फ आशिक ने तेल डालकर जिंदा जला दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:56 PM IST

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प्रयागराज : आगरा के बहुचर्चित छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि मृतका की डाइंग डिक्लेरेशन (मृत्युपूर्व बयान) विश्वसनीय है और उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है. अभियुक्त आशीष की अपील खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया.

मामला 2008 का है. स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा को आशीष उर्फ आशिक ने तेल डालकर जिंदा जला दिया था. गंभीर रूप से झुलसी छात्रा की घटना के लगभग 12 घंटे बाद मौत हो गई थी.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, डॉक्टर ने बयान से पहले और बाद में प्रमाणित किया कि पीड़िता पूरी तरह होश में थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चेहरे या सिर पर कोई गंभीर जलन नहीं पाई गई. कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि पीड़िता बयान देने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य थी. कोर्ट ने माना कि छात्रा का बयान संक्षिप्त, स्पष्ट और विश्वसनीय है, जिसमें उसने सीधे तौर पर आरोपी का नाम लिया है.

अदालत ने पाया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने घटना के समय, स्थान और तरीके की पुष्टि की. मेडिकल साक्ष्य से साबित हुआ कि मौत अत्यधिक जलने और शॉक के कारण हुई. घटनास्थल से प्लास्टिक कंटेनर और जली हुई चटाई भी बरामद हुई.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर में दर्ज आशिक और डाइंग डिक्लेरेशन में नामित आशीष एक ही व्यक्ति है. बचाव पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि कोई अन्य व्यक्ति आरोपी था. हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को जिंदा जलाना अत्यंत क्रूर और जघन्य अपराध है. आरोपी को अपने कृत्य के परिणाम का पूरा ज्ञान था. ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है, ताकि समाज में निवारक प्रभाव पड़े.

इसी आधार पर कोर्ट ने धारा 304 भाग-1 आईपीसी के तहत दी गई उम्रकैद और 20,000 रुपये जुर्माना को सही ठहराया. रिमिशन (सजा में राहत) पर निर्देश देते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आरोपी की सजा में रिमिशन (छूट) पर 2 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए. आरोपी 17 साल से अधिक समय से जेल में है.

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LIFE IMPRISONMENT CONTINUES
दोषी की उम्रकैद बरकरार
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