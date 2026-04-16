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आगरा में छात्रा को जिंदा जलाने के दोषी की उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने अपील खारिज की

प्रयागराज : आगरा के बहुचर्चित छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि मृतका की डाइंग डिक्लेरेशन (मृत्युपूर्व बयान) विश्वसनीय है और उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है. अभियुक्त आशीष की अपील खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया.

मामला 2008 का है. स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा को आशीष उर्फ आशिक ने तेल डालकर जिंदा जला दिया था. गंभीर रूप से झुलसी छात्रा की घटना के लगभग 12 घंटे बाद मौत हो गई थी.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, डॉक्टर ने बयान से पहले और बाद में प्रमाणित किया कि पीड़िता पूरी तरह होश में थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चेहरे या सिर पर कोई गंभीर जलन नहीं पाई गई. कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि पीड़िता बयान देने के लिए मानसिक रूप से अयोग्य थी. कोर्ट ने माना कि छात्रा का बयान संक्षिप्त, स्पष्ट और विश्वसनीय है, जिसमें उसने सीधे तौर पर आरोपी का नाम लिया है.

अदालत ने पाया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने घटना के समय, स्थान और तरीके की पुष्टि की. मेडिकल साक्ष्य से साबित हुआ कि मौत अत्यधिक जलने और शॉक के कारण हुई. घटनास्थल से प्लास्टिक कंटेनर और जली हुई चटाई भी बरामद हुई.