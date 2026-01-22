ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवान कारावास और एक दोषी को पांच साल की कैद सुनाई है. इसके साथ हा की कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है.



अभियोजन के अनुसार 11 जुलाई 2023 को ग्राम डूंगर, थाना फुगाना निवासी वादी द्वारा थाना फुगाना में लिखित तहरीर दी गई थी. तहरीर में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त बालेन्द्र, हजारी, प्रेम द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का य़आरोप लगाया गया. इसके साथ ही बेटी से मारपीट करने और बंधक बनाकर रेप करने का भी आरोप लगाया था. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ यह मामला दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की थी. पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था.







अभियोजन एवं पुलिस द्वारा कोर्ट में कई साक्ष्य और गवाह पेश किए गए. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (पोक्सो एक्ट) ने इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोष साबित होने पर अभियुक्त बालेन्द्र को 20 वर्ष कारावास व 24,000 रुपये अर्थदंड, अभियुक्त हजारी को 20 वर्ष कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड और अभियुक्त प्रेम को 05 वर्ष कारावास व 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.



