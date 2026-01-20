हाईकोर्ट ने कहा- बयान का एक हिस्सा गलत होने का मतलब पूरा गलत नहीं, उम्रकैद के खिलाफ अपील खारिज
39 साल पुराने मर्डर केस में उम्रकैद के खिलाफ अपील हाईकोर्ट ने खारिज की. कहा, बयान का हिस्सा गलत होने का मतलब पूरा गलत नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 9:26 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि गवाह के बयान का एक हिस्सा गलत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका पूरा बयान ही गलत है. यदि शेष सबूत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं तो सजा बरकरार रखी जा सकती है, भले ही अन्य सह अभियुक्तों को बरी कर दिया गया हो.
सहारनपुर में 39 साल पहले हुई थी हत्या: यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सहारनपुर में 39 साल पहले हुई हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले अभियुक्त इस्लाम की अपील खारिज करते हुए की है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक गवाह के बयान का वह हिस्सा जो अन्य सह अभियुक्तों से संबंधित है, वह भले ही कमजोर हो लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ उसका बयान विश्वसनीय है और अन्य साक्ष्यों से समर्थित है.
ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश: होईकोर्ट ने कहा कि उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है. इसी के साथ कोर्ट ने जमानत पर चल रहे अपीलार्थी को कोर्ट ने 25 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बची सजा को पूरा करने के लिए उसे जेल भेजा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अगर अपीलार्थी सरेंडर नहीं करता तो ट्रायल कोर्ट उसकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाए.