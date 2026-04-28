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पॉक्सो कोर्ट के फैसलेः झालावाड़ में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद तो अलवर में आरोपी को 20 साल की सजा

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया, पिड़ावा थाना क्षेत्र में स्कूल के लिए निकली नाबालिग को बीच रास्ते अगवा कर आरोपी प्रधान सिंह अज्ञात जगह ले गया. शाम तक नाबालिग के घर नहीं पहुंचने पर पीड़िता की मां ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पीड़िता की मां ने शिकायत में बताया था, उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल के लिए घर से अकेले निकली थी. कुछ देर बाद टीचर के उसके स्कूल नहीं पहुंचने की जानकारी दी. पीड़िता की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दी. पुलिस ने नाबालिग को भोपाल से दस्तयाब किया.

झालावाड़/ अलवर: झालावाड़ जिले के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 53 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं चुकाने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. उधर, अलवर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

उम्रकैद एवं 53 हजार रुपए अर्थदंड : लोक अभियोजक नागर ने बताया, स्कूल के रास्ते से आरोपी प्रधान सिंह नाबालिग को अगवाकर भोपाल ले गया, जहां कई दिन बंधक बनाकर रखा एवं दुष्कर्म किया. करीब 2 साल चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 15 गवाह 29 दस्तावेज पेश किए. इनको आधार मानकर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी प्रधान सिंह को उम्रकैद एवं 53 हजार रुपए अर्थदंड लगाया. न्यायालय ने नाबालिग को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने की भी अनुशंसा की.

छत पर ले जाकर दुष्कर्म: उधर, अलवर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी पर 15 हजार रुपए अर्थदंड लगाया. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के परिजनों ने 2025 में प्रकरण दर्ज कराया, वह नाबालिग बेटी के साथ घर पर सो रहे थे. पड़ोसी युवक घर में घुसा और नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूंस छत पर ले गया. पीड़िता के हाथ पैर बांध दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां बाथरूम जाने को उठी तो पीड़िता कमरे में नहीं मिली. परिजनों ने नाबालिग को आसपास ढूंढ़ा, लेकिन नहीं मिली. परिजनों ने छत पर जाकर देखा तो युवक ने नाबालिग के हाथ-पैर बांधकर वारदात को अंजाम दे रहा था. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि परिजनों को देखकर युवक छत से कूदकर भाग गया. परिजनों ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह व 41 दस्तावेज पेश किए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अग्रवाल ने आरोपी को दोषी ठहराया और 20 वर्ष की सजा एवं 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया.

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