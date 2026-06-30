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5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, आरोपी को भाई कहती थी पीड़िता

पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या एक में विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि 9 जुलाई 2024 को बालिका के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके इलाके में ही रहने वाला एक युवक उसकी पांच वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

अजमेर: पांच वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने जिंदा रहने तक की उम्रकैद की सजा सुनाई है. उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

केकड़ी पुलिस ने पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया. बालिका की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना. कोर्ट ने आरोपी को जिंदा रहने तक जेल में ही बिताने की सजा से सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 44 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं.

कोर्ट का सख्त रुख: कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अभियुक्त ने 5 वर्षीय बालिका के साथ घिनौना कृत्य किया है. वह उसे भाई कहती थी. उस पर विश्वास करती थी. ऐसे में अभियुक्त को कठोरतम दंड दिया जाना पूरी तरह न्यायसंगत और अनिवार्य होगा. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपए दिए जाने के लिए भी आदेश दिए हैं.