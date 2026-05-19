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मां की सिलबट्टे से हत्या करने वाले बेटा को उम्रकैद, 7 महीने फरार रहने के बाद चढ़ा था पुलिस के हत्थे

कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, आरोपी को सजा दिलाने में मृतका के पति और जेठ की गवाही अहम रही.

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कोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 1:08 PM IST

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आगरा: तीन साल पहले सिलबट्टे से मां की पीट-पीटकर हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. आगरा अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने मामले में बेटे को दोषी ठहराया है. दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में आरोपी को सजा दिलाने में मृतका के पति और जेठ की गवाही अहम रही.

शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने बताया कि, एक मार्च 2023 को मोहल्ला महंत कॉलोनी निवासी वादी सुभाष चन्द बिंदल ने जगनेर थाना में तहरीर दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक मार्च 2023 की सुबह वह अपने व्यापार के काम से आगरा गया था. पत्नी सुनीता उर्फ पुष्पा देवी घर पर थी. बेटा शिवम घर से बाहर था. दोपहर 3:15 बजे पत्नी सुनीता देवी को फोन करके हाल चाल लिया था. जब शाम छह बजे मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आए तो बेंगलुरु में रह रही बेटी शिवानी ने मुझे कॉल किया. बताया कि मां का फोन उठ नहीं रहा है. इस पर मैंने भी कॉल किया. मगर, पत्नी सुनीता से बात नहीं हुई.

सात महीने बाद आरोपी की गिरफ्तारी: वादी सुभाष चन्द बिंदल ने पुलिस को बताया कि इसके बाद मैंने पड़ोसी और दोस्त को फोन करके घर जाने के बोला था. जब मैं मौके पर आया तो मेनगेट का ताला लगा था. लोग ताला तोड़कर अंदर गए, देखा तो मेरी पत्नी सुनीता देवी उर्फ पुष्पा देवी का शव घर में पड़ा था. इस पर बेटा शिवम उर्फ शैंकी को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था, जिसपर मुझे शक हुआ कि बेटा शिवम ने रुपये ना देने पर सिलबट्टे से सिर में प्रहार कर मां की हत्या कर दी. वादी सुभाष चन्द बिंदल की तहरीर पर जगनेर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. करीब सात माह की खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी शिवम उर्फ शैंकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

पिता और ताऊ ने दी गवाही: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदर्श चौधरी ने बताया कि सुनवाई में तर्क दिए कि आरोपी ने अपनी मां की हत्या की. यह अपराध अत्यंत गंभीर व संगीन प्रकृति का है. इसमें आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की. एडीजीसी आदर्श चौधरी ने बताया कि इस मामले में वादी सुभाष चंद बिंदल, मृतका के जेठ उमाशंकर, हरीशंकर बिंदल, पड़ोसी भगवान दास, एसआई इजहार अहमद, विवेचक प्रताप सिंह, अवनीत मान समेत 11 गवाह पेश किए गए. इसके साथ ही मौके से मिले साक्ष्य भी इसमें अहम रहे.

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